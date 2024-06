Izljubite se, pogledajte u oči i 'ajmo dalje: Piksi bio u Tadićevoj koži, svlačionica ne smije da mu padne!

Od poraza od Engleza daleko više boli što kapiten Tadić nije vjerovao u plan selektora Piksija. Zato su vruće glave stigle neoprezne riječi s kojima moramo da znamo šta i kako, da ne bi sve palo u vodu. Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO2024.

Kada izgubite 1:0 od prvog favorita turnira, gdje se u posljednjih petnaestak minuta hvatate za glavu zbog propuštenih šansi i time natjerate navijače da vas ovacijama isprate sa stadiona - nikako ne smije da se dogodi da to sami "bacite pod voz". Srbiji se upravo to za odmah poslije meča u Gelzenkirhenu zbog izjave kapitena Dušana Tadića. Porukom "ja sam najbolji igrač ekipe", gdje je još nimalo suptilno, u tri različita intervjua, rekao da se ne slaže s odlukom selektora da ne počne utakmicu (ono "ali, ja to poštujem" ima funkciju samo ikebane poslije takvih oštrih riječi) promijenilo je kompletan utisak i natjeralo nas da zaboravimo sve one dobre elemente koje smo vidjeli u našoj igri.