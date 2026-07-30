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Partizan putuje 3.000 kilometara: Čeka se žrijeb, a već je tu nezgodan rival u Konferencijskoj ligi

Partizan putuje 3.000 kilometara: Čeka se žrijeb, a već je tu nezgodan rival u Konferencijskoj ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crno-bijeli iz Partizana večeras igraju protiv Una Štrasena, dok ih u trećem kolu Konferencijske lige očekuje dug put do Kazahstana i meč sa Tobolom.

Tobol naredni rival Partizana u Konferencijskoj ligi Izvor: MN PRESS

FK Partizan večeras od 20.15 gostuje Una Štrasenu u Luksemburgu i već sada je jasno da je prošao dalje (prvi meč 4:0 za crno-bijele), dok je neposredno pred meč saznao ko će mu biti protivnik u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U pitanju je Tobol iz Kazahstana koji je poslije dosta muke izbacio litvanski Panevežis. I revanš utakmica završena je bez pobjednika (1:1), baš kao i prvi meč, tako da je Partizan tek nakon penala saznao da će na duže gostovanje u narednoj rundi, mora na "noge" Kazahstancima što nikada nije prijatno.

Partizan će tako putovati čak 3.300 kilometara na istok, u grad Kostanaj u kome igra Tobol. U pitanju je grad na sjeveru Kazahstana u kome živi približno 300 hiljada stanovnika.

U prvom meču koji se igra 6. avgusta, Partizan će biti domaćin, a 13. putuje u Kazahstan.

S kim Partizan može u plej-ofu?

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia / MN Press

Ako prođe u plej-of, ogromne su šanse da će Partizan biti povlašćen, odnosno potrebna su bar četiri iznenađenja koja bi išla protiv crno-bijelih da se to ne desi. Međutim, iako povlašćen, Partizan i dalje može da igra sa vrlo ozbiljnim protivnicima i zaista mnogo toga zavisi od žrijeba.

Nije moguće izvesti još sve zaključke, ali kako trenutno stvari stoje, ovo su potencijalni rivali Partizana u plej-of rundi i žrijeb je na programu u ponedjeljak:

  • Hetafe (Španija)
  • Rijeka (Hrvatska) - Stjarnan (Island)
  • Dinamo Kijev (Ukrajina) - CSKA Sofija (Bugarska)
  • Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)
  • Bešiktaš (Turska) - Bohemijans (Irska)
  • HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)
  • Tvente (Holandija) - DAC Dunajska Streda (Slovačka)
  • RFS Riga (Letonija) - Varaždin (Hrvatska)
  • Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)
  • Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)
  • Noa (Jermenija) - Sion (Švajcarska)
  • Salcburg (Austrija) - Hajduk Split (Hrvatska)
  • Midtjiland (Danska) - Hradec Kralove (Češka)
  • Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)
  • Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
  • Valur (Island) - Nordsjeland (Danska)
  • Hapoel Tel Aviv (Izrael) - MSK Žilina (Slovačka)
  • Bravo (Slovenija) - Mališeva (tzv. Kosovo)
  • Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)

Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Dinama iz Kijeva, Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...

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Tagovi

FK Partizan Tobol Konferencijska liga

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