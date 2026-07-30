Crno-bijeli iz Partizana večeras igraju protiv Una Štrasena, dok ih u trećem kolu Konferencijske lige očekuje dug put do Kazahstana i meč sa Tobolom.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan večeras od 20.15 gostuje Una Štrasenu u Luksemburgu i već sada je jasno da je prošao dalje (prvi meč 4:0 za crno-bijele), dok je neposredno pred meč saznao ko će mu biti protivnik u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U pitanju je Tobol iz Kazahstana koji je poslije dosta muke izbacio litvanski Panevežis. I revanš utakmica završena je bez pobjednika (1:1), baš kao i prvi meč, tako da je Partizan tek nakon penala saznao da će na duže gostovanje u narednoj rundi, mora na "noge" Kazahstancima što nikada nije prijatno.

Vidi opis Partizan putuje 3.000 kilometara: Čeka se žrijeb, a već je tu nezgodan rival u Konferencijskoj ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Partizan će tako putovati čak 3.300 kilometara na istok, u grad Kostanaj u kome igra Tobol. U pitanju je grad na sjeveru Kazahstana u kome živi približno 300 hiljada stanovnika.

U prvom meču koji se igra 6. avgusta, Partizan će biti domaćin, a 13. putuje u Kazahstan.

S kim Partizan može u plej-ofu?

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia / MN Press

Ako prođe u plej-of, ogromne su šanse da će Partizan biti povlašćen, odnosno potrebna su bar četiri iznenađenja koja bi išla protiv crno-bijelih da se to ne desi. Međutim, iako povlašćen, Partizan i dalje može da igra sa vrlo ozbiljnim protivnicima i zaista mnogo toga zavisi od žrijeba.

Nije moguće izvesti još sve zaključke, ali kako trenutno stvari stoje, ovo su potencijalni rivali Partizana u plej-of rundi i žrijeb je na programu u ponedjeljak:

Hetafe (Španija)

Rijeka (Hrvatska) - Stjarnan (Island)

Dinamo Kijev (Ukrajina) - CSKA Sofija (Bugarska)

Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)

Bešiktaš (Turska) - Bohemijans (Irska)

HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)

Tvente (Holandija) - DAC Dunajska Streda (Slovačka)

RFS Riga (Letonija) - Varaždin (Hrvatska)

Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)

Benfika (Portugalija) - Harts (Škotska)

Noa (Jermenija) - Sion (Švajcarska)

Salcburg (Austrija) - Hajduk Split (Hrvatska)

Midtjiland (Danska) - Hradec Kralove (Češka)

Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)

Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Valur (Island) - Nordsjeland (Danska)

Hapoel Tel Aviv (Izrael) - MSK Žilina (Slovačka)

Bravo (Slovenija) - Mališeva (tzv. Kosovo)

Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)

Takođe, važno je napomenuti da će UEFA pred žrijeb praviti podgrupe i da bi tako Partizan mogao da izbjegne većinu ovih timova, ali vidimo i da su tu vrlo opasne ekipe poput Dinama iz Kijeva, Hetafea, Benfike, Salcburga, Ferencvaroša, pa Hajduka i Rijeke...