Oglasio se FSS zbog bojkota Svjetskog prvenstva: "Čvrsto stojimo uz UEFA"

FSS se oglasio o bojkotu FIFA, ističući da je UEFA jedinstvena u odbacivanju prijedloga o privatnim investitorima u fudbalu.

Izvor: MN PRESS

UEFA je odlučila da bojkotuje turnire u organizaciji FIFA zbog novog hira Đanija Infantina, koji je odlučio da "proda" Svjetsko prvenstvo investitorima, a ovu odluku podržale su sve članice evropske federacije.

Među njima je naravno i Fudbalski savez Srbije koji se večeras oglasio saopštenjem u kome nedvosmisleno zauzima stranu.

"Stali smo čvrsto uz UEFA u ovom prelomnom momentu, opredijeljeni za zajedništvo u odbrani vrijednosti, integriteta i jedinstva svjetskog fudbala, ispred bilo kakvih pojedinačnih finansijskih interesa", izjavio je generalni sekretar FSS Branko Radujko, koji je na današnjem veoma važnom sastanku UEFA među prvima iznio stav nacionalnog fudbalskog saveza.