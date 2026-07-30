Panatinaikos napravio NBA tim za Evropu: Obradović dobio mašinu za osvajanje 10. titule

Od povratka Željka Obradovića u Panatinaikos, ovaj tim je postao favorit za osvajanje Evrolige. Od dolaska mnogo zvučnih imena u evropskoj košarci, na pomen imena grčkog tima stoji se mirno u elitnom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Povratak Željka Obradovića u Panatinaikos bio je transfer "bomba" ljeta. A kako i ne bi kad je baš sa ovim timom najtrofejniji trener Evrolige čak pet puta bio na krovu elitnog takmičenja. I ne samo dolazak Obradovića, već i dolazak nekoliko zvučnih imena na "starom" kontinentu potpuno opravdavaju epitet apsolutnog favorita u sezoni 2026/27.

Možda ovaj pritisak ne odgovara Panatinaikosu, možda je prema aktuelnom šampionu Olimpijakosu pokazano nepoštovanje. Možda... ali jedno je sigurno, imena koja čine tim Željka Obradovića potpuni su favoriti za osvajanje Evrolige. Posebno je važno naglasiti da je sa nekolicinom košarkaša već imao priliku da radi u prethodnim klubovima. Možda je ključno dodati da je baš zbog Obradovića Isak Bonga riješio da "odjavi" Partizan, pa je jasno da je šef struke Panatinaikosa nit koja povezuje ekipu.

Posljednja vijest da je Panatinaikos "ukrao" košarkaša ekipi ASVEL-a pomalo je uzdrmala Evroligu. Utisak je da za Dimitrisa Janakopulosa nema nedostižnog pojačanja. Tako je Silven Fransisko, koji je već bio ozvaničen u Vilerbanu, riješio da u posljednji čas promijeni ekipu i obuče dres Panatinaikosa. Doskorašnji plejmejker Žalgirisa nije jedino pojačanje, pošto su se pominjala sve sama elitna imena Evrolige.

Ko je stigao u Panatinaikos?

Rak-rana navijača Partizana je transfer Isaka Bonge. Nijemac, koji je imao još jednu godinu ugovora sa Parnim valjkom, rešio je da plati obeštećenje i o svom trošku napusti Humsku. Razlog: želja da sarađuje sa Željkom Obradovićem. Postojala je indicija da bi svjetski šampion mogao u NBA ligu, ali kako nije pronašao odgovarajući klub, želja da nastavi saradnju sa najtrofejnijim trenerom u Evroligi odnijela je prevagu. Koliko je Bonga važan, statistika ne može da opiše. Bilježio je skoro 10 poena po meču, imao je i 5,6 skokova, 1,5 asistenciju, ali detalji u napadu i odbrani su ono što je obilježilo eru Nijemca u Partizanu.

Bonga nije jedini - Geršon Jabusele je rešio da se vrati u NBA ligu i za novo stanište odabrao je Panatinaikos. Centar koji je nekad igrao u Evroligi i bilježio 10 poena i pet skokova u sezoni 2023/24 riješio je da se vrati na mjesto uspjeha. Do sada je imao vrlo skroman učinak u najjačoj ligi na svijetu - ubacivao je 5,6 poena, imao je i 3,5 skokova i sve to za 15 minuta na terenu.

U Panatinaikos, pravo iz gradskog rivala Olimpijakosa, stigao je i Mustafa Fal. Centar koji je bio van terena čitavu sezonu zbog povrede sada bi na teren mogao da se vrati bolji. U sezoni 2024/25 bilježio je 6,2 poena i skoro tri skoka, ali je pored Nikole Milutinova i Saše Vezenkova imao vrlo skromnu ulogu na terenu.

Osim visokih igrača, u tim je stigao i Branku Badio, zvezda Valensije. U minuloj sezoni bilježio je 11,1 poen, 2,2 skoka i 2,1 podijeljenu loptu po meču. Odigrao je 34 utakmice, dok je na terenu provodio 19,2 minuta i uz to je imao 44 odsto uspješnosti pri šutu iz igre.

Ko je ostao u Panatinaikosu?

Ono što je takođe važno jeste srž tima koja je ostala u Grčkoj. Ispred svih iskusni Kostas Slukas, a tu je i jedan od najboljih košarkaša Evrolige Kendrik Nan. Amerikanac je u sezoni za nama ubacivao 19 poena po susretu, imao je i skoro tri skoka, skoro četiri asistencije i jednu ukradenu loptu po meču, pa je više nego očigledno da je košgeter sačuvan u Atini.

Najdžel Hejs-Dejvis stigao je u Panatinaikos na polusezoni, ali se vrlo brzo uklopio. MVP finala Evrolige iz sezone 2024/25 ubacivao je skoro 15 poena po meču, imao je i 3,6 uhvaćenih lopti, 2,2 asistencije i 1,1 ukradenu loptu po meču. Džerijan Grent je takođe u timu, vrlo važan šraf koji je odigrao gotovo sve mečeve, a njegova konstantnost u rotaciji samo može pomoći Obradoviću da ima dužu klupu u nepredvidivim momentima tokom sezone.

U Panatinaikosu je naravno i Matijas Lesor, koji se oporavio od povrede i vrlo dobro poznaje rad Željka Obradovića, a tu je i Huančo Ernangomez, koji je produžio saradnju sa Zelenima. Dobar posao minule sezone uradio je i Nikos Rogavopulos, a solidan učinak imao je i Aleksandros Samodurov, kao i Sinos Mitoglu, pa će Željko Obradović imati sasvim pristojnu pomoć i u grčkim igračima.

Panatinaikos ima strašan tim na pomen samo prve petorke Željka Obradovića. Kako će ekipa kliknuti ostaje da vidimo, ali na papiru je riječ o timu koji će "ometlati" čitavu Evroligu.

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