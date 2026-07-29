Željko Obradović naciljao bivšeg igrača Partizana

Panatinaikos nije završio sa aktivnostima u ljetnom prelaznom roku.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos i Željko Obradović nisu još završili sa formiranjem tima za sezonu 2026/27. Fali im makar jedan igrač na spoljnim pozicijama, a proteklih nedjelja se dosta spekulisalo o Silvanu Francisku, pa čak i Raselu Vestbruku. Najnovije informacije kažu da bi još jedno u nizu pojačanja mogao da bude iskusni Najdžel Vilijams-Gos koji je prošlu sezonu igrao u Žalgirisu.

Atinski velikan čeka rasplet oko Franciska koji se dogovorio sa Asvelom, ali kako se situacija sa investitorima zakomplikovala, igrači užurbano traže novu košarkašku sredinu. Prioritet Panatinaikosa jeste Francisko, ali žele i Vilijamsa-Gosa koji je prije prelaska u Kaunas odigrao dvije sezone u Olimpijakosu.

Prema navodima "Basketnjuza", Grci spremaju ponudu koju će nekadašnji košarkaš Partizana morati da ramotri. Navodno je na stolu suma koja je duplo veća od one koju ima u Litvaniji (1.400.000 evra). Očekuje se da Žalgiris pokuša da zadrži jednog od najvažnijih igrača, ali teško da će moći da ispariraju ovoj ponudi.

Vilijams-Gos je prošlog ljeta potpisao ugovor na dve godine, uz još jednu godinu opcije i pitanje je da li je u ovoj fazi karijere spreman da opet mijenja klub. Ipak, ne zovu svaki dan Panatinaikos i Željko Obradović...

Koga je sve doveo Panatinaikos?

Izvor: MN PRESS

Atinski velikan nije uspio da se plasira na Fajnal-for Evrolige prošle sezone, koji je odigran upravo u njihovom domu - OAKA areni. Odgovornost je preuzeo Ergin Ataman, a Dimitris Janakopulos je upotrijebio sve svoje pregovaračke moći kako bi ubijedio Željka da se vrati poslije 14 godina.

Obradović je odmah povukao Isaka Bongu iz Partizana, stigli su Branku Badio, Mustafa Fal i Geršon Jabusele, dok se čeka da stigne i Silvan Francisko. Iako se spominjalo da bi Huančo Ernangomez mogao da napusti Atinu, sa njim je produžen ugovor, dok je jedan od najzvučnijih odlazaka svakako Džedi Osman.

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