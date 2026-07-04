Koliko je Bonga platio Partizanu da ode: Na račun crno-bijelih leglo značajno obeštećenje

Krilni košarkaš Partizana otišao tako što je sam uplatio novac za raskid ugovora.

Izvor: MN PRESS

Partizanov krilni košarkaš Isak Bonga otišao je definitivno iz kluba. Uplatio je na račun crno-bijelih propisano obeštećenje od 700.000 evra i sam sebe učinio slobodnim igračem, saopštio je klub.

Na taj način završena je njegova dvogodišnja epizoda u Humskoj, tokom koje je bio jedan od nosilaca igre i kod trenera Željka Obradovića i kod njegovog nasljednika Đoana Penjaroju. U Humsku je stigao iz Bajerna kao prvak svijeta sa Njemačkom 2023, a prošlog leta je stigao sa Eurobasketa i kao prvak Evrope.

I dalje mladi, ali veoma iskusni krilni košarkaš opravdao je očekivanja u Beogradu, pokazao veliki kvalitet i prošle sezone prosječno postizao po 7,7 poena u Evroligi u crno-bijelom.

Klub nije saopštio u kojem klubu će nastaviti karijeru, osim što je naglašeno da je u pitanju evroligaš. Brzo će biti poznato da li je u pitanju Panatinaikos, gdje bi Bonga ponovo sarađivao sa Željkom Obradovićem, o čemu se nagađalo u prethodnom periodu.

U međuvremenu, loša vijest za crno-bijele je to da je "viđena" Bongina zamjena na putu ka Bešiktašu i Dušanu Alimpijeviću.

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