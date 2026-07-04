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Partizanova zamjena za Bongu otišla kod Alimpijevića: Još jedni propali pregovori crno-bijelih

Partizanova zamjena za Bongu otišla kod Alimpijevića: Još jedni propali pregovori crno-bijelih

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nigerijac Judžin Omorui od naredne sezone nosiće dres Bešiktaša.

Judžin Omorui ne dolazi u Partizan ide u Bešiktaš Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia / MN Press

KK Partizan će pretrpjeti velike kadrovske promjene ovog ljeta, a upravo je ostao bez jednog od najboljih igrača u protekle dije sezone Isaka Bonge. Zamena za Nijemca je trebalo da stigne iz Baskonije, ali Judžin Omorui se odlučio za Bešiktaš.

Turski klub će se naredne sezone takmičiti u Evroligi i trener Dušan Alimpijević je krenuo da sklapa konkurentniji tim. Omorui je ove sezone u Evroligi bilježio 10,7 poena, 3,7 skokova i 1,9 asistencija za 20,2 minuta po utakmici i definitivno će biti veliko pojačanje za istanbulske crno-bijele.

Nigerijac je stigao u Evroligu prošlog ljeta, najbolje se snalazi na poziciji broj "tri", ali može da pokriva i druge pozicije, što ga je činilo idealnom zamjenom za Bongu. Prije dolaska u Evropu je igrao u NBA i Razvojnoj ligi gdje je bio član Dalasa, Oklahome, Detroita i Vašingtona. Imao je i kratku epizodu u Al Nasru, odakle ga je Baskonija i dovela.

Prošle sezone je imao jako dobre brojke, ako se uzme u obzir kako je Baskonija izgledala na terenu. Prosječno je bilježio 10,7 poena, 3, 7 skokova i 1,9 asistenciju.

Crno-bijeli se ovog ljeta dovode u vezu sa dosta imena, a nekoliko transfera koji su izgledali kao izvesni su propali. Asvel im je pokvario posao sa Armonijem Bruksom i poslije toga i sa Petijem Milsom, dok će Zek Ledej izgleda put Hapoela u Tel Aviv. Takođe, traženi Ošej Briset je odlučio da ostane u Makabiju, pa se očekuje da crno-bijeli budu i te kako aktivni u nastavku ljeta. Na to su i prinuđeni.

Humsku su za sada napustili Sterling Braun (Žalgiris), Nik Kalates (PAOK), Dvejn Vašington (Bajern), Dilan Osetkovski i Isak Bonga (Evroliga, nije objavljeno ime kluba).

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Tagovi

Judžin Omorui košarka KK Partizan transferi KK Bešiktaš Dušan Alimpijević

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