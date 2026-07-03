Zvijezda Evrolige neće preći u Partizan: Već igrao u Srbiji, a Španci tvrde da ima novi klub

Španski mediji tvrde da su blizu dogovora Barselona i Timoti Luvavu-Kabaro, francuski košarkaš za kojeg je zainteresovan Partizan.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan označio je francuskog igrača Timotija Luvavu-Kabaroa kao jednu od primarnih meta na tržištu, pred početak nove sezone. Nakon što je odigrao fantastičnu sezonu u dresu Baskonije, bivši igrač Mege privukao je pažnju pa će jedan od dva srpska predstavnika u Evroligi imati jaku konkurenciju da ga angažuje.

Po informacijama iz Španije, mnogo je vjerovatnije da će Francuz ostati u toj zemlji. Pouzdani "Mundo Deportivo" tvrdi da je Luvavu-Kabaro daleko bliži potpisu za Barselonu nego povratku u srpsku košarku odakle je svojevremeno, nakon igranja za Megu, otišao u NBA ligu.

Francuski košarkaš zainteresovan je za tu opciju i već je uputio pozitivne signale predstavnicima Barselone koji su ga kontaktirali kako bi uspostavili saradnju. Luvavu-Kabaro bi, bez dileme, bio kapitalno pojačanje za Barselonu koja će ovog ljeta napraviti velike promjene u igračkom kadru.

Za nekadašnjeg NBA košarkaša prethodnih nedjelja interesovali su se Asvel, Dubai, Real Madrid i Fenerbahče, ali se činilo da Partizan ima šanse da ga angažuje. Pojavljivanje interesovanja Barselone otežalo je situaciju crno-bijelima, pošto španski mediji tvrde da već postoji načelan dogovor o saradnji.

Timoti Luvavu-Kabaro sjajne partije pružao je u prethodnoj sezoni Evrolige, gdje je prosječno postizao 18,7 poena uz 3,2 skoka i 1,8 asistencija, dok je za tri poena šutirao odličnih 40,2 odsto. U ACB ligi prosječno je bilježio 18,1 poen, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici. Sezonu u španskoj ligi završio je kao najbolji strijelac šampionata.

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