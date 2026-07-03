Kako je Partizan ostao bez kapitalnog pojačanja?

Australijanac Peti Mils karijeru nastavlja u Francuskoj, iako je dobio primamljivu ponudu od Partizana.

Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan je ostao bez još jednog pojačanja zbog Tonija Parkera i Asvela. Francuzi su poslije Armonija Bruksa doveli i Petija Milsa koji je trebalo da bude kapitalno pojačanje crno-bijelih za narednu sezonu. Navodno je uprava željela da mu ispuni sve zahtjeve i na stolu je bio dvogodišnji ugovor, ali je došlo do zaokreta.

Razlog što se legendarni Australijanac predomislio je prijateljstvo sa vlasnikom Asvela Tonijem Parkerom, prenosi "Telesport". Njih dvojica su zajedno igrali za San Antonio Sparse i harali NBA ligom, a sada će Parker nekadašnjem saigraču biti mentor.

Iskusni as još uvijek igra na vrhunskom nivou sa punih 37 godina, a ovo će mu biti prva sezona u Evroligi. Posljednje je nosio dres Tenerifa za koji je potpisao u martu i u Španiji prosječno bilježio 18,6 poena u meču, dok je nešto slabiji prosjek imao u FIBA Ligi šampiona (13 poena, dvije asistencije).

Asvel je već doveo nekoliko zvučnih imena i izgleda da se tu neće zaustaviti. Iako su planirali da istupe iz Evrolige, promijenili su finansijere i kompletnu strategiju, te će naredne sezone biti i te kako konkurentni u elitnom takmičenju za razliku od prethodnih godina.

Za sada su potpisali Silvana Franciska, Nika Vajlera-Beba, Armonija Bruksa, a još igrača je na spisku potencijalnih pojačanja.

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