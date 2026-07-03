Zvezda i Partizan dobijaju stalno mjesto u Evroligi: Objavljen novi format sa 24 ekipe

Crvena zvezda i Partizan postaju stalni učesnici Evrolige sa novim formatom od 24 tima, koji donosi promjene u evropskoj košarci.

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Evroliga će od naredne sezone brojati 24 tima, saopštio je "Sportando". Dugo se pričalo o novom formatu takmičenja i sada je praktično potvrđeno da će sezona 2027/28 biti ta koja donosi promene u evropskoj košarci, a ono što je važno za srpske klubove Crvenu zvezdu i Partizan je da postaju franšize i ne moraju svake godine da brinu o licencama.

Tako će u Evroligi naredne sezone igrati aktuelni vlasnici "A" licenci Efes, Asvel, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern, Fenerbahče, Makabi, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid i Žalgiris, kao i sedam novih "franšiza" od kojih su za sada potvrđene Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Valensija i Virtus.

Neće biti iznenađenje ako Evroliga od 2027/28 bude podijeljena na dvije konferencije, kao NBA liga.

Ostala slobodna mjesta biće popunjena preko specijalnih pozivnica i kroz Evrokup, a navodno će se Evroliga u narednim godinama dodatno širiti, do 28 mjesta, vjerovatno mijenjajući pritom i aktuelni ligaški sistem.

Što se tiče CSKA Moskve, takođe vlasnika "A" licence koji ne igra od 2022. godine zbog sukoba u Ukrajini, ostaje da se vidi njihov status u narednoj sezoni. Već nekoliko mjeseci priča se o velikom povratku Rusije u Evroligu i vidjećemo da li je to taj momenat.

Uz ovo, Evroliga je odlučila da uvede još jedno takmičenje - Superkup. Biće održan 18. i 19. septembra u Dubaiju i na njemu će učestvovati finalisti Evrolige (Olimpijakos i Real Madrid), šampion iz 2025. godine (Fenerbahče) i domaćin (Dubai).

Šta znači "franšiza" Evrolige?

Izvor: (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Dok se čeka rasplet oko saradnje Evrolige i NBA Evrope, Crvena zvezda i Partizan dobili su garancije da će u narednim godinama biti stalni učesnici najjače evropske lige.

Evroliga mijenja svoj model poslovanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA - takozvane "franšize". Prosto, oni koji dobiju taj status, imaće stalno učešće u Evroligi. Tako je Evroliga u aprilu potvrdila da je čak 10 timova poslalo napismeno prijavu za ulazak u ligu "na neodređeno", a među njima su pored Crvene zvezde još i Partizan, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Bahčešehir, Dubai, Zenit i Napoli.

Naredne sezone 2026/27, status franšiza i udio u vlasništvu Evrolige imaće samo 13 klubova koji trenutno imaju "A" licence. Od juna je Evroliga krenula u evaluaciju svih prijava za suvlasništvo u kompaniji "ECA", koja vodi takmičenje i u samom takmičenju. Takođe, za razliku od sadašnjih nosilaca "A" licence, koji od naredne sezone praktično stvaraju novu Evroligu, svi koji naknadno dobiju status franšize moraće to da plate. Koliko će to koštati?

Od izvora unutar Evrolige saznali smo da će se za status franšize plaćati između 45.000.000 i 80.000.000 evra. Nije se još diskutovalo kome bi se koliko naplatilo i kakvom dinamikom bi te isplate bile vršene.