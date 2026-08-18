logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šokantan pogled na tabelu Superlige Srbije: Partizan u zoni ispadanja!

Šokantan pogled na tabelu Superlige Srbije: Partizan u zoni ispadanja!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon pobjede Novog Pazara nad Vojvodinom, tim Saše Ilića pao je još jedno mjesto na tabeli. I to znači da je na startu petog kola Superlige Partizan u zoni ispadanja.

Partizan u zoni ispadanja u Superligi Srbije Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Ne pamti se ovo u srpskom fudbalu, Partizan je u zoni ispadanja. Jesu prošla samo četiri kola Superlige Srbije i nije završeno peto, ali ništa nije manje šokantan taj podatak. Tim Saše Ilića je sa četiri boda iz četiri meča na 11. mjestu Superlige, a kako od 14 timova naredne sezone u Prvu ligu Srbije ispadaju četiri - to je zona ispadanja.

Partizan je u crvenu zonu ubacila Vojvodina kojoj ni 40 minuta sa igračem više u gostima nije bilo dovoljno da postigne gol. Na kraju je Novi Pazar pobjedom otišao u donji dom Superlige, a crno-bijeli su se našli ispod crte.

Kako je Partizan tu stigao?



Standings provided by Sofascore

Samo što su "grobari" dobili makar neku lijepu vijest i pošto je ozvaničen dolazak Igora Miladinovića na jednogodišnju pozajmicu iz Sent Etjena, klub se našao ispod crte. Kako neće igrati ligu prije duela sa ekipom Mladosti iz Lučana u nedjelju - ostaće na toj poziciji makar nedjelju dana.

Crno-bijeli su sezonu počeli remijem 2:2 sa posljednjeplasiranim Zemunom, a onda su pobijedili povratnika iz drugog ranga Mačvu 3:1 na gostovanju. Nakon toga je uslijedio novi šok i poraz na svom terenu od IMT-a 2:1, a nakon dobrih igara u Evropi i dvije pobjede nad Tobolom cijel plen sa "JNA" i to sa igračem manje odnio je tim Radničkog iz Kragujevca.

Šta sada?

Sada će se ekipa koncentrisati za Hetafe, za koji je makar registrovan Igor Miladinović. Ipak, da li će nova pojačanja poput njega, Žea, Šake Traorea, Idrisua Babe, Milana Aleksića i Aleksa Zekovića uspjeti da dignu nivo igre crno-bijelih, vidjećemo. Prvi naredni meč je u predgrađu Madrida u četvrtak, a onda u Lučanima crno-bijeli imaju možda još veći pritisak - moraju da bježe iz zone ispadanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC