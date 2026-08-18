Nakon pobjede Novog Pazara nad Vojvodinom, tim Saše Ilića pao je još jedno mjesto na tabeli. I to znači da je na startu petog kola Superlige Partizan u zoni ispadanja.
Ne pamti se ovo u srpskom fudbalu, Partizan je u zoni ispadanja. Jesu prošla samo četiri kola Superlige Srbije i nije završeno peto, ali ništa nije manje šokantan taj podatak. Tim Saše Ilića je sa četiri boda iz četiri meča na 11. mjestu Superlige, a kako od 14 timova naredne sezone u Prvu ligu Srbije ispadaju četiri - to je zona ispadanja.
Partizan je u crvenu zonu ubacila Vojvodina kojoj ni 40 minuta sa igračem više u gostima nije bilo dovoljno da postigne gol. Na kraju je Novi Pazar pobjedom otišao u donji dom Superlige, a crno-bijeli su se našli ispod crte.
Kako je Partizan tu stigao?
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Samo što su "grobari" dobili makar neku lijepu vijest i pošto je ozvaničen dolazak Igora Miladinovića na jednogodišnju pozajmicu iz Sent Etjena, klub se našao ispod crte. Kako neće igrati ligu prije duela sa ekipom Mladosti iz Lučana u nedjelju - ostaće na toj poziciji makar nedjelju dana.
Crno-bijeli su sezonu počeli remijem 2:2 sa posljednjeplasiranim Zemunom, a onda su pobijedili povratnika iz drugog ranga Mačvu 3:1 na gostovanju. Nakon toga je uslijedio novi šok i poraz na svom terenu od IMT-a 2:1, a nakon dobrih igara u Evropi i dvije pobjede nad Tobolom cijel plen sa "JNA" i to sa igračem manje odnio je tim Radničkog iz Kragujevca.
Šta sada?
Šokantan pogled na tabelu Superlige Srbije: Partizan u zoni ispadanja!
Sada će se ekipa koncentrisati za Hetafe, za koji je makar registrovan Igor Miladinović. Ipak, da li će nova pojačanja poput njega, Žea, Šake Traorea, Idrisua Babe, Milana Aleksića i Aleksa Zekovića uspjeti da dignu nivo igre crno-bijelih, vidjećemo. Prvi naredni meč je u predgrađu Madrida u četvrtak, a onda u Lučanima crno-bijeli imaju možda još veći pritisak - moraju da bježe iz zone ispadanja.