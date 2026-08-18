Nakon pobjede Novog Pazara nad Vojvodinom, tim Saše Ilića pao je još jedno mjesto na tabeli. I to znači da je na startu petog kola Superlige Partizan u zoni ispadanja.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Ne pamti se ovo u srpskom fudbalu, Partizan je u zoni ispadanja. Jesu prošla samo četiri kola Superlige Srbije i nije završeno peto, ali ništa nije manje šokantan taj podatak. Tim Saše Ilića je sa četiri boda iz četiri meča na 11. mjestu Superlige, a kako od 14 timova naredne sezone u Prvu ligu Srbije ispadaju četiri - to je zona ispadanja.

Partizan je u crvenu zonu ubacila Vojvodina kojoj ni 40 minuta sa igračem više u gostima nije bilo dovoljno da postigne gol. Na kraju je Novi Pazar pobjedom otišao u donji dom Superlige, a crno-bijeli su se našli ispod crte.

Kako je Partizan tu stigao?







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Samo što su "grobari" dobili makar neku lijepu vijest i pošto je ozvaničen dolazak Igora Miladinovića na jednogodišnju pozajmicu iz Sent Etjena, klub se našao ispod crte. Kako neće igrati ligu prije duela sa ekipom Mladosti iz Lučana u nedjelju - ostaće na toj poziciji makar nedjelju dana.

Crno-bijeli su sezonu počeli remijem 2:2 sa posljednjeplasiranim Zemunom, a onda su pobijedili povratnika iz drugog ranga Mačvu 3:1 na gostovanju. Nakon toga je uslijedio novi šok i poraz na svom terenu od IMT-a 2:1, a nakon dobrih igara u Evropi i dvije pobjede nad Tobolom cijel plen sa "JNA" i to sa igračem manje odnio je tim Radničkog iz Kragujevca.

Šta sada?

Vidi opis Šokantan pogled na tabelu Superlige Srbije: Partizan u zoni ispadanja! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Sada će se ekipa koncentrisati za Hetafe, za koji je makar registrovan Igor Miladinović. Ipak, da li će nova pojačanja poput njega, Žea, Šake Traorea, Idrisua Babe, Milana Aleksića i Aleksa Zekovića uspjeti da dignu nivo igre crno-bijelih, vidjećemo. Prvi naredni meč je u predgrađu Madrida u četvrtak, a onda u Lučanima crno-bijeli imaju možda još veći pritisak - moraju da bježe iz zone ispadanja.