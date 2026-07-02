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Dilan Osetkovski tražio milione da ostane u Partizanu: Ko će mu u Evropi dati toliki novac?

Dilan Osetkovski tražio milione da ostane u Partizanu: Ko će mu u Evropi dati toliki novac?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dilan Osetkovski je napustio Partizan, a razlog za to je činjenica da je tražio previše novca za produžetak saradnje.

Dilan osetkovski trazio milione partizanu Izvor: MN PRESS

Dilan Osetkovski je napustio Partizan nakon godinu dana u Beogradu, a sada dolaze informacije i zbog čega. Navodno je od kluba tražio 2.600.000 evra za dvije sezone ugovora. 

Osetkovski je u prethodnoj sezoni imao solidne brojke i sa klupe je bilježio 6,7 poena, 3 skoka, 1 ukradenu loptu i 1 asistenciju po meću, ali crno-bijeli nisu hteli da ponude ovoliki novac za rezervistu. Takođe problemi oko istrage vezane za korišćenje marihuane iz vremena kada je igrao u Španiji obeshrabrili su Partizan.

Njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović je u svojoj objavi najavio da će se u toku naredne nedjelje znati za koga će potpisati ugovor Amerikanac koji posjeduje njemačke papire. On je za sada u karijeri igrao za Ulm, Getingen, Asvel i Unikahu. 

(MONDO)

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KK Partizan Dilan Osetkovski

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