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Sad je stvarno kraj: Partizan izgubio trku za još jedno pojačanje

Sad je stvarno kraj: Partizan izgubio trku za još jedno pojačanje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ošej Briset produžio je saradnju sa Makabijem na još dvije sezone

Ošej Briset produžio saradnju sa Makabijem Izvor: Jose Miguel Fernandez / AFP / Profimedia

Partizan i eventualna pojačanja su aktuelna tema. Ovog puta nema dobrih vijesti za klub iz Humske, pošto je Ošej Briset odlučio da produži saradnju sa Makabijem na još dvije sezone, a navodno je bio na meti "parnog valjka".

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj, kao i uvijek, iznosio je raznorazne tvrdnje u medijima. Između ostalog, najavio je i odlazak iz rivalskog kluba, ali se to ispostavilo kao netačno - ili je Makabi riješio da reaguje. Janaj je vrlo brzo demantovan, pa je klub iz Tel Aviva odgovorio potpisom u svojim redovima: "Veoma smo srećni što Ošej ostaje sa nama. Imao je veliki dio u uspjehu tima i svi su vidjeli koliko nam znači."

Kada je Partizan u pitanju, klub iz Humske zvanično nije predstavio nijedno pojačanje, ali se glasno govori da u klub stižu Derik Vilis i Nikola Tanasković. Još tokom sezone bilo je izvjesno da se i Dušan Miletić vraća, a sada se spominje i Zek Ledej, kao i Kajl Olmen.

Međutim, crno-bijeli su izgubili trku za Armonija Bruksa, a sada i za Briseta, dok su Humsku napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, a izvjesno je da odlaze i Isak Bonga, Šejk Milton, kao i Džabari Parker.

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Tagovi

KK Partizan Makabi Tel Aviv

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