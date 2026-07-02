Ošej Briset produžio je saradnju sa Makabijem na još dvije sezone

Izvor: Jose Miguel Fernandez / AFP / Profimedia

Partizan i eventualna pojačanja su aktuelna tema. Ovog puta nema dobrih vijesti za klub iz Humske, pošto je Ošej Briset odlučio da produži saradnju sa Makabijem na još dvije sezone, a navodno je bio na meti "parnog valjka".

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj, kao i uvijek, iznosio je raznorazne tvrdnje u medijima. Između ostalog, najavio je i odlazak iz rivalskog kluba, ali se to ispostavilo kao netačno - ili je Makabi riješio da reaguje. Janaj je vrlo brzo demantovan, pa je klub iz Tel Aviva odgovorio potpisom u svojim redovima: "Veoma smo srećni što Ošej ostaje sa nama. Imao je veliki dio u uspjehu tima i svi su vidjeli koliko nam znači."

Vidi opis Sad je stvarno kraj: Partizan izgubio trku za još jedno pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kada je Partizan u pitanju, klub iz Humske zvanično nije predstavio nijedno pojačanje, ali se glasno govori da u klub stižu Derik Vilis i Nikola Tanasković. Još tokom sezone bilo je izvjesno da se i Dušan Miletić vraća, a sada se spominje i Zek Ledej, kao i Kajl Olmen.

Međutim, crno-bijeli su izgubili trku za Armonija Bruksa, a sada i za Briseta, dok su Humsku napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, a izvjesno je da odlaze i Isak Bonga, Šejk Milton, kao i Džabari Parker.