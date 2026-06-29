Nikola Jović otkrio je kako su izgledali pregovori sa Crvenom zvezdom i Partizanom prije nego što je otišao u NBA ligu

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jović mogao je prije odlaska u NBA ligu da zaigra i za Partizan, iako navija za Crvenu zvezdu. Vodio je pregovore sa "vječitima" i na kraju je upravo zbog navijačke opredjeljenosti morao da se zahvali Željku Obradoviću i crno-bijelima na pozivu.

"Kada sam igrao u Megi, moja posljednja sezona, nama je trener bio Vlada Jovanović, Duletova škola i sve to. Dolazi grupa mladih igrača, druga era u smislu mi smo malo opušteniji. Karlo Matković, Filip Petrušev, Luka Cerovina, Stefan Momirov, Jovan Novak, ja i par stranaca. Vlada je nama non-stop nabacivao agresivnost i spomene kako je to bilo u Partizanu. I u jednom trenutku Gagi Milosavljević dolazi kod nas na mjesec dana. Kaže Vlada konačno dolazi neko da vas nauči kako se trenira, Gagi se uspava prvi trening, šou. Došao je sa ozbiljnim problemima sa koljenom, mnogo sam naučio od njega i kako se trenira i kako radi. Došao na trening, baca se za loptu, naučiš te sitnice neke, kako on kaže da ne budemo 'šminke'. Dosta sam naučio od njega. Teško je kod Vlade da se žališ da si umoran ili nešto tako", počeo je Jović priču u podkastu "6.75 range".

Vidi opis Nikola Jović odbio Partizan zbog Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared Lennon / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Otkrio je kako je tada došlo do razgovora sa dva najveća srpska kluba.

"Bio je konflikt.. Konflikt... Bila je neka glupost na polusezoni, htio sam da odem na viši nivo. U tom momentu je Željko Obradović došao u Partizan, igrali su Evrokup, Zvezda je igrala u Evroligi. Prvo sam stupio u kontakt sa Zvezdom. Znao sam da teško prolazi kod mladih igrača. Tražio sam neku garanciju. U smislu da ću imati lupam 10-12 minuta u Evroligi, što nisam dobio, nisu mogli da mi vjeruju u tom trenutku. Nisam mogao da odem", priča Jović.

"Pričao sam sa Željkom, ali..."

Kada je shvatio da neće moći da zaigra u Evroligi sa Zvezdom došlo je do kontakta sa ljutim rivalom.

"Poslije toga me kontaktirao Partizan, Željko je htio da se vidi sa mnom. Ne pričam to da sam htio odmah u Partizan, nego kada vas pozove takav trener, morate da se pojavite. Pričali smo, rekao mi je da me vidi u rotaciji, mislio sam da će mi biti lakše u Evrokupu. Razmišljao sam, imao dilemu. Na kraju sam znao, od malena navijam za Zvezdu. Nisam mogao da odem. Najviše me vuklo to da mi Željko bude trener. Gledam ga kao jednog od najvećih, htio sam još nešto da naučim. Ne mogu da mu kažem da mi nije žao, jer ne znam da li ću ikad imati šansu da radim sa njim, ali ja sam zvezdaš i iz tih razloga se to nije dosilo. Najviše je tad bilo zbog trenera, htio sam da pokupim što više od Obradovića."

Uslijedila je šala voditelja da su za Zvezdu navijali i Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković.

"Eih sad, svi su bili zvezdaši", nasmijao se Jović.

"Volio bih u Zvezdu, dok mogu da pomognem"

Želi Nikola da ostvari san i da zaigra u crveno-bijelom dresu. Ali, ne želi da to bude pred kraj karijere.

"Volio bih da igram u Zvezdi u budućnosti. Naravno, volio bih. Nekad dođu ljudi kasno, priča se recimo za Bogdana, što se vjerovatno neće desiti jer juri desetu godinu u NBA ligi. Prođeš svoj zenit, onda si u padu zbog godina, vratiš se, ljudi očekuju dosta, ti kriviš sebe što nisi pružio to. Ne bih volio to, volio bih da mogu da dođem kada mogu da pomognem ekipi i da pružim nešto više. Tako trenutno razmišljam, imam 23 godine. Ko zna gdje ću biti za pet godina. Ko zna, vidjećemo", zaključio je Nikola Jović.

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Pogledajte 02:37 Nikola Jović izjava posle Češke Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)