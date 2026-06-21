Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Srpski košarkaš Nikola Jović mogao bi uskoro da napusti Majami zbog trejda Janisa Adetokumba.

Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Janis Adetokumbo želi da napusti Milvoki i to nije tajna. Sve više se priča o njegovom odlasku i sada bi u to mogao da bude uključen i srpski reprezentativac Nikola Jović. Sve je još uvijek na nivou spekulacija, ali razgovori postoje.

Novinar Evan Sideri pisao je o tome, tačnije o potencijalnom trejdu četiri tima i tu bi pored Baksa i Hita učestvovali još i Pistonsi i Lejkersi. Da li će baš ovo da se dogodi, ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da i ostali timovi čekaju rasplet trejda koji bi mogao da "prodrma" NBA ligu.

Ovako bi, po Sideriju, izgledao trejd četiri ekipe i ko bi šta tu dobio:

Majami: Janis Adetokumbo, Bobi Portis, Dalton Kneht

Detroit: Tajler Hiro, Džejk Laravija

LA Lejkers: Majls Tarner, Andre Džekson junior

Milvoki: Kalel Ver, Haime Hakez junior, Nikola Jović, Ajzea Stjuart, Markus Saser, Karis Levert, Džered Vanderbilt, uz nekoliko pikova za draft

Ko bi u tom slučaju od četiri tima najbolje prošao?

A potential four-team Giannis Antetokounmpo trade framework:



Heat: Giannis, Bobby Portis, Dalton Knecht



Pistons: Tyler Herro + Jake LaRavia



Lakers: Myles Turner + Andre Jackson Jr.



Bucks: Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Isaiah Stewart, Nikola Jovic, Marcus Sasser, Caris…pic.twitter.com/EPXP6tuDgT — Evan Sidery (@esidery)June 20, 2026

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