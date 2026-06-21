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Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Jović odlazi iz Majamija zbog Adetokumba? Isplivale nove informacije o trejdu četiri tima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jović mogao bi uskoro da napusti Majami zbog trejda Janisa Adetokumba.

Da li će Nikola Jović biti trejdovan Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Janis Adetokumbo želi da napusti Milvoki i to nije tajna. Sve više se priča o njegovom odlasku i sada bi u to mogao da bude uključen i srpski reprezentativac Nikola Jović. Sve je još uvijek na nivou spekulacija, ali razgovori postoje.

Novinar Evan Sideri pisao je o tome, tačnije o potencijalnom trejdu četiri tima i tu bi pored Baksa i Hita učestvovali još i Pistonsi i Lejkersi. Da li će baš ovo da se dogodi, ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da i ostali timovi čekaju rasplet trejda koji bi mogao da "prodrma" NBA ligu.

Ovako bi, po Sideriju, izgledao trejd četiri ekipe i ko bi šta tu dobio:

  • Majami: Janis Adetokumbo, Bobi Portis, Dalton Kneht
  • Detroit: Tajler Hiro, Džejk Laravija
  • LA Lejkers: Majls Tarner, Andre Džekson junior
  • Milvoki: Kalel Ver, Haime Hakez junior, Nikola Jović, Ajzea Stjuart, Markus Saser, Karis Levert, Džered Vanderbilt, uz nekoliko pikova za draft

Ko bi u tom slučaju od četiri tima najbolje prošao?

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Tagovi

Nikola Jović košarka NBA liga

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