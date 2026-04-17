"U jednom momentu igraš, a onda te bace na kraj klupe": Nikola udario na svoj NBA tim i trenera poslije loše sezone

Nikola Jović nezadovoljan je minutažom koju ima u Majamiju i žalio se u intervjuu koji je održan poslije ispadanja iz plej-ofa.

Nikola Jović (22) je završio NBA sezonu sa Majamijem. Izgubili su od Šarlota u plej-in turniru i to znači da svi mogu da "pakuju kofere" i da se spremaju za odmore. Srpski reprezentativac je ove sezone imao dosta problema. Nije dobio minutažu od trenera Erika Spolstre i sve to se odrazilo i na performanse.

Odigrao je ukupno 47 utakmica i imao prosjek od 7,3 poena, 3,3 skokoka i 2,2 asistencije po utakmici. Kao što pravila nalažu, po završetku sezone se rade takozvani "izlazni intervjui" i tom prilikom je Jović pričao o svim problemima i udario je i na Hit i na svog trenera...

"U jednom momentu si tu i pomažeš timu i onda si odjednom na kraju klupe i osjećaš da nećeš više izaći na teren. Tako je u Majamiju, moraš da budeš dobar svako veče da bi igrao. Kao što sam rekao, moram da budem savršen da bih dobio konstantnu minutažu, ako nisam, onda ću biti na kraju klupe", počeo je Jović i dodao da je propustio previše mečeva zbog povreda i prinudne pauze.

"Igrao sam dosta kao centar"

Nikola Jovic believes inconsistent minutes led to his struggles in new offense:



“I thought this offense would be good for me too but I think the part that didn’t help me was the fact my playin time was so inconsistent”pic.twitter.com/JhGvyASj8m — Heat Central (@HeatCulture13)April 16, 2026

Pokušao je Nikola da objasni šta se sve događalo tokom sezone i zašto je imao toliko oscilacija.

"Mislio sam da će ovo da bude dobra sezona za mene, posebno u napadu. Nije mi pomogla činjenica da sam imao nekonstantnu minutažu. Prvu utakmicu sam počeo u startnoj petorci, pa sam onda prebačen na klupu, pa mi je onda minutaža smanjena i nisam mogao da nađem ritam. Nije ovo težak ofanzivni sistem igre, jer kao da nema pravila, ako mogu tako da se izrazim. Nemaš blokove koje moraš da praviš i slično, već svako može da igra u napadu."

Nikola može da igra na pozicijama krila i krilnog centra, ali su ga u Majamiju dosta koristili na poziciji centra.

"Mislim da sam više igrao na petici ove sezone nego druge pozicije. Ima mnogo sitnica koje mi nisu pomogle da nađem ritam koji mi je bio potreban. To je jedina stvar. Ako zadržimo ovakvu ofanzivu koja nam je davala rezultat, mogu da pomognem sigurno. Moram da nađem način da budem konstantniji i da pomognem ekipi iz meča u meč", zaključio je Jović.

S obzirom na ovakve izjave i sve što je izrečeno, biće interesantno vidjeti i da li će Nikola biti dio Majamija naredne sezone. U oktobru prošle godine potpisao je četvorogodišnji ugovor sa timom od 62 miliona dolara.