logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Maler za malerom: Nikola Jović opet neće igrati

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jović baš nema sreće ove sezone, propustiće još jednu utakmicu zbog povrede.

Nova povreda Nikole Jovića

Srpski košarkaš Nikola Jović doživio je novi pehi neće ga biti na utakmici Majami Hita i Toronto Reptorsa u NBA ligi. On je protiv Vašington Vizardsa proveo na terenu 13 minuta, ali je zaradio novu povredu. Njegov tim se sada zvanično oglasio i saopštio loše vijesti.

Ovog puta je povrijedio lijevi zglob, a taman je dočekao povratak u sastav, pošto je propustio šest vezanih utakmica. Ono što je pozitivno, Majami će moći bar da računa na Normana Pauela i Tajlera Hira. 

U pobjedi Majamija 152:136 nad Vašingtonom igrao je 13 minuta i postigao je 5 poena uz 2 skoka. Cijele sezone srpski as ima problema sa sitnijim i krupnijim povredama, pa je poslije dosta vremena dobio značajniju minutažu, tačnije više od 10 minuta. Njegova sreća nije potrajala...

Ove sezone prosječno bilježi 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije. Ovo je njegova četvrta sezona u NBA ligi i od njega se dosta očekivalo, ali povrede su mu stale na put.

Tagovi

Nikola Jović NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

