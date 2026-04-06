Maler za malerom: Nikola Jović opet neće igrati

Srpski košarkaš Nikola Jović baš nema sreće ove sezone, propustiće još jednu utakmicu zbog povrede.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jović doživio je novi pehi neće ga biti na utakmici Majami Hita i Toronto Reptorsa u NBA ligi. On je protiv Vašington Vizardsa proveo na terenu 13 minuta, ali je zaradio novu povredu. Njegov tim se sada zvanično oglasio i saopštio loše vijesti.

Ovog puta je povrijedio lijevi zglob, a taman je dočekao povratak u sastav, pošto je propustio šest vezanih utakmica. Ono što je pozitivno, Majami će moći bar da računa na Normana Pauela i Tajlera Hira.

#MIAvsTORINJURY UPDATE: Nikola Jovic (left ankle sprain) has been ruled out of tomorrow night's game vs the Raptors.



Norman Powell (return to competition reconditioning) and Tyler Herro (foot) are both listed as probable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT)April 6, 2026

Maler za malerom

U pobjedi Majamija 152:136 nad Vašingtonom igrao je 13 minuta i postigao je 5 poena uz 2 skoka. Cijele sezone srpski as ima problema sa sitnijim i krupnijim povredama, pa je poslije dosta vremena dobio značajniju minutažu, tačnije više od 10 minuta. Njegova sreća nije potrajala...

Ove sezone prosječno bilježi 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije. Ovo je njegova četvrta sezona u NBA ligi i od njega se dosta očekivalo, ali povrede su mu stale na put.