"Kaznite ga, ovome nije mjesto u košarci": Skandal u NBA, Lamelo Bol heroj i antiheroj

Zvijezda Šarlot Hornetsa na stubu srama poslije nesportskog poteza na utakmici protiv Majami Hita.

Izvor: Oh No He Didn't/ ClutchPoints /Pritscreen

Šarlot Hornetsi i Majami Hit odigrali su dramatičan meč u plej-inu NBA lige, a nakon produžetaka je tim sa Floride eliminisan iz daljeg takmičenja. Uloga heroja, ali i antiheroja ide Lamelo Bolu, koji je postigao pobjednički koš, ali i povrijedio Bema Adebaja u prvoj četvrtini utakmice.

Ovo je definitivno bio potez za isključenje, pošto je Bol izmakao Adebaju nogu, a ovaj je potom pao u aut i doživio nezgodnu povredu zbog koje je morao da napusti parket. Sudije se nisu oglasile, nije bilo pregledavanja snimka, ali bi zvijezda Hornetsa mogla naknadno da bude kažnjena.

Another angle of Bam Adebayo's hard fall after LaMelo Ball grabbed at the bottom of his leg.



Should this have been reviewed for a flagrant on Ball?

Izvukao se igrač Hornetsa u ovoj situaciji, a potom meč završio kao najefikasniji postigavši 30 poena, uz pet skokova i 10 asistencija. Ispratio ga je Bridžis sa 28 poena i devet skokova. Kod Majamija je najefikasniji bio Mičel sa 28 poena, pratio ga je Endru Vigins sa 27 poena i sedam skokova.

Erik Spolstra bijesan zbog poteza Bola

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Trener Majmija nije vidio momenat kada se dogodio ovaj evidentno nesportski potez, ali nema dilemu da igrač mora biti kažnjen. Bol je direktno eliminisao jako važnog igrača iz utakmice.

"Nisam to vidio. Klupa mi je govorila. Nisam želio da to vidim. U igri nema mjesta za takve ludorije. Nije bilo potrebno i bio je frustriran. Mislio je da je fauliran, pa je sebi uzeo slobodu da nekoga povlači. To bi trebalo da bude kažnjeno", jasan je trener Majamija.