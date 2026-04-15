Samo što je počelo - ogroman šok u NBA: 10 godina nismo vidjeli ovakvo iznenađenje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Majami je ispao iz plej-ofa i to će biti problematično za Erika Spolstru, dok s druge strane Šarlot može dalje prvi put poslije deset godina.

Majami ispao iz NBA plej-ofa Izvor: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Šarlot Hornetsi važe za najslabiji klub u čitavoj NBA ligi, ali su se očigledno probudili i na korak su da ostvare prvo učešće u plej-ofu poslije punih deset godina. Hornetsi su prethodne noći u plej-in meču između devetog i desetog na tabeli Istoka, došli do pobjede nad Majamijem 127:126 poslije produžetka.

To znači da će Šarlot igrati za mjesto u plej-ofu protiv poraženog iz duela Filadelfije i Orlanda, dok je Majami na neslavan način završio ovu sezonu, koja će biti istorijska po partiji njihovog igrača Bema Adebaja koji je na jednom meču postigao 83 poena.


Prethodne noći nije bio ni blizu tog učinka zbog povrede, tako da je igrao samo 11 minuta i zabilježio je šest poena, dok dodajmo i to da ni ovoga puta u sastavu Hita nije bilo srpskog reprezentativca Nikole Jovića koji je potpuno nestao iz vidokruga slavnog trenera Erika Spolstre.

Najefikasniji na meču bio je Lamelo Bol sa 30 poena i 10 asistencija (uz koš za pobjedu), Majls Bridžis dodao je 28 i imao je devet skokova, dok je još Brendon Miler imao 23 poena za domaćina.

Što se tiče Majamija, prednjačio je Devion Mičel sa 28 poena, dok je Endrju Vigins dodao 27.


Što se tiče Zapada, tamo smo vidjeli još jedno iznenađenje gdje je Portland pobijedio Finiks u gostima i tako prošao u plej-of, dok će Finiks imati popravni i igrati za to mjesto sa boljim iz duela LA Klipersa i Golden Stejta. To znači da se još čeka protivnik Oklahomi u plej-ofu, dok je San Antonio dobio Blejzerse.

