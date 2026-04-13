"Dončić je pod injekcijama, radi sve da bi se vratio": Stigle nove informacije o Lukinoj povredi

"Dončić je pod injekcijama, radi sve da bi se vratio": Stigle nove informacije o Lukinoj povredi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Pojavile su se nove informacije o stanju Luke Dončića i uskoro će se vratiti u Los Anđeles pred plej-of.

Kad će Dončić ponovo igrati za Lejkerse Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Luka Dončić se povrijedio pred početak plej-ofa NBA lige i to je veliki problem za Los Anđeles Lejkerse. Bez njega i Ostina Rivsa šanse za prolaz protiv Hjustona drastično opadaju. U slučaju da se ne vrate Lebron Džejms će morati sam protiv Kevina Durenta i Alperena Šenguna.

"Rečeno mi je da je Dončić na putu za Ameriku iz Španije i da će tokom sedmice doći u Los Anđeles, tačnije u petak. Tokom prethodnih nedjelja u Španiji je dobijao tretmane i injekcije kako bi ubrzao liječenje i vratio se što prije. Kada je Ostin Rivs u pitanju najvjerovatnije će biti van tima do početka maja. Koliko brzo će se vratiti? Ne zna se, pokušavaju da ubrzaju povratak", poručio je pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

Jasno je da i jedan i drugi žele da budu na parketu i da pomognu ekipi, ali je isto tako jasno i da neće moći to da učine bez "zelenog svjetla" od ljekara. Doktori su ti koji moraju da daju odobrenje i sigurno je da neće to učiniti ako postoji bilo kakva opasnost od pogoršanja povrede i stvaranja novih problema.

