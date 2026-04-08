Navijači Reala opsjedaju hotel u Madridu gdje je odsjeo Luka Dončić

Slovenački košarkaš Luka Dončić nalazi se u Madridu gde će biti podvrgnut specijalnim terapijama koje nisu dostupne u SAD.

Slovenački košarkaš Luka Dončić nalazi se u Madridu gdje će biti podvrgnut specijalnim terapijama zbog povrede zadnje lože. Iako NBA superstar nije u Španiji lijepim povodom, strpljivo je ispoštovao sve navijače koji su ga čekali ispred hotela u kome je odsjeo. Luka je dijete Real Madrida sa kojim je ispisao stranice istorije, a onda je "eksplodirao" u NBA kao jedan od najboljih evropskih košarkaša ikada.

Luka se uvijek rado vraća u Madrid koji smatra svojom drugom kućom, međutim, ovog puta je na specijalnom zadatku. U Americi su procijenili da će morati da provede van terena četiri do šest nedjelja, ali Dončić je odlučio da otputuje u Španiju i pokuša da se ranije vrati i pomogne Lejkersima u plej-ofu jer je za njega regularni dio sezone već završen.

Zašto baš Španija?

Dončić će biti podvrgnut regenerativnim terapijama koje nisu široko dostupne u Sjedinjenim Američkim Državama i želi da pokuša da ubrza oporavak u povrede koja ga je zadesila u najgorem mogućem momentu sezone.

Luka ne radi ništa protivzakonito jer u ugovoru sa NBA stoji da igrači i timovi imaju autonomiju u pogledu medicinskih tretmana sve dok nisu u pitanju zabranjene supstance.

Navodno, radi se o terapijama plazmom bogatom trombocitima (PRP), tretmanima matičnim ćelijama i egzozomima, što su tehnike regeneracije koje se nalaze u sivoj zoni između inovacije i regulacije i njihova upotreba je ograničena u Americi.

U zemljama kao što su Španija, Njemačka i Švajcarska, ove procedure su često fleksibilnije i cilj je samo jedan, što brži oporavak.

Dončić nije prva NBA zvijezda koja je potražila liječenje u Evropi, Kobi Brajant je posebno putovao u Njemačku 2011. godine na PRP terapiju dok je imao problema sa povredom koljena.

Prepolovljeno vrijeme oporavka?

Prema riječima dr Evana Džefrisa, poznatog fizioterapeuta, ove terapije obično kombinuju matične ćelije, PRP i druge napredne regenerativne metode. "Teoretski, to bi moglo da prepolovi vrijeme njegovog oporavka", objasnio je.

Oporavak može uključivati terapiju laserom velike snage, terapiju crvenim svjetlom, terapiju pulsirajućim elektromagnetnim poljem (PEMF), hiperbaričnu terapiju kiseonikom i druge napredne tehnike rehabilitacije, naveo je Njujork post.

