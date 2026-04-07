NBA liga kažnjava Luku Dončića jer je išao u Sloveniju? Mogao bi da bude izbačen iz svake konkurencije

Trejsi Mekgrejdi i Karmelo Entoni pokrenuli su debatu o obaveznih 65 utakmica u sezoni kao uslov za individualna priznanja.

Slovenački košarkaš Luka Dončić ispao je i trke za MVP nagradu zbog pravila NBA lige o čijem ukidanju se spekuliše godinama. Umalo je i Nikola Jokić isto prošao zbog povrede, ali se vratio u posljednjem momentu i ispunio kvotu od 65 odigranih utakmica. As Lejkersa je doživio povredu i neće ga biti na terenu do kraja regularnog dijela sezone.

Luka je odigrao 64 utakmice, što ga automatski eliminiše iz borbe za individualna prestižna priznanja u NBA ligi. Osim MVP nagrade, bio je među favoritima za najboljeg strijelca, a sigurno bi se našao i u idealnoj postavi. Ipak, postoji šansa da Luka dobije izuzeće, pošto je njegov agent Bil Dafi objavio da će se Lajkersi žaliti zbog dvije propuštene utakmice u decembru kada je otputovao u Sloveniju zbog rođenja druge ćerke.

Sada su u Dončićevu odbranu stali Trejsi Mekgrejdi i Karmelo Entoni. "Radi se o rođenju djeteta, ne o povredi ili 'load management-u'. Već o rođenju djeteta zbog čega je morao da ode iz zemlje. Siguran sam da će liga na kraju imati razumijevanja za tako nešto", rekao je Mekgrejdi.

Karmelo Entoni se složio sa njim. "Govorimo o internacionalnim igračima. Ako moraju da se vrate u svoju zemlju i pobrinu se za porodicu i zbog toga propuste nekoliko utakmica, ne treba da budu kažnjeni", dodao je Melo.

Dončić već u Španiji

Luka Dončić napustio je SAD i pokušaće da sanira povredu u što kraćem roku u Španiji. Prema navodima ESPN-a, on je već u ponedjeljak primio prve terapije, tačnije čudotvorne injekcije, kako bi pokušao da se oporavi prije predviđenog roka.

Pretpostavlja se da je u pitanju tretman koji uključuje kombinaciju matičnih ćelija i plazme bogate trombocitima (PRP), što su terapije koje se uglavnom koriste u Španiji. Prve prognoze kažu da ga neće biti na terenu od četiri do šest nedjelja, što znači da bi mogao da bude spreman tek za drugu rundu plej-ofa.

