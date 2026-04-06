Loša vijest za Lejkerse: "Luka Dončić mora u Evropu na liječenje"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Stigle su najnovije informacije o Luki Dončiću i L.A. Lejkersi polako mogu da se pomire da je ova sezona propast za njih.

luka doncic mora u evropu na lijecenje Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić povrijedio se prošle nedelje na utakmici L.A. Lejkersa i Oklahome (139:96) i situacija je odmah djelovala vrlo loše. Nakon detaljnih pregleda kod specijalista, ispostavilo se da je tako, pošto je za Dončića definitivno završen regularni dio sezone u NBA i pitanje je da li će se vraćati u plej-ofu.

Luka Dončić ima povredu zadnje lože "drugog stepena" i nakon konsultacija sa ljekarima L.A. Lejkersa i sopstvenim medicinskim timom, odlučeno je da ode u Evropu kako bi dobio specijalizovani medicinski tretman.

Gde će se lečiti Dončić?

Očekuje se da Dončić potraži specijalne tretmane u Švajcarskoj i Njemačkoj, dok ćemo vidjeti da li će otići u rodnu Sloveniju, gdje nije bio od decembra. Tada je posjetio nevjenčanu suprugu Anu Mariju Goltes u bolnici poslije porođaja, a kada je tražio da vodi stariju ćerkicu u SAD - sve je puklo između njih i bore se za starateljstvo.

S obzirom na to da se radi o "djelimičnom pucanju mišićnih vlakana" oporavak traje najkraće od tri do šest nedjelja, pa je to i vremenski okvir koji "juri" Luka Dončić kako bi makar u plej-ofu mogao da pomogne svom timu, međutim i da se vrati - pitanje je koliko će moći da pomogne, pošto se ne očekuje da može da igra na sto odsto u ovim trenucima, dok su i sve manji izgledi za njegov tim da u plej-of uđe sa treće pozicije.

Pred Lejkersima, koji su nedavno ostali i bez povrijeđenog Ostina Rivsa, je ozbiljno težak zadatak i potpuno su oslonjeni samo na veterana Lebrona Džejmsa. To se recimo nije završilo kako treba prethodne noći u porazu Lejkersa od Dalasa (134:128), pošto je Denver uspio da izjednači skor tima iz "grada anđela".

Sve staje u četiri naredne utakmice gdje će Denver igrati čak tri domaće -protiv Portlanda, Memfisa i Oklahome, odnosno gostovaće San Antoniju u posljednjem kolu,dok će s druge strane L.A. Lejkersi imati nezgodan raspored jer su ostali i bez Luke Dončića i Ostina Rivsa. Pred njima su mečevi sa Oklahomom kod kuće, pa na strani sa Golden Stejtom, Finiksom i Jutom. Što se tiče Hjustona, slijede mu četiri gostovanja, Finiksu, Filadelfiji, Minesoti i Memfisu.

NBA rezultati 6. april:

  • Boston - Toronto 115:101
  • Bruklin - Vašington 121:115
  • Čikago - Finiks 110:120
  • Milvoki -Memfis 131:115
  • Klivlend - Indijana 117:108
  • Minesota - Šarlot 108:122
  • Nju Orleans - Orlando 108:112
  • Oklahoma - Juta 146:111
  • Dalas - L.A. Lejkers 134:128
  • Sakramento - L.A. Klipers 109:138
  • Golden Stejt - Hjuston 116:117

Luka Dončić priča srpski
