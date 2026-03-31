Najluđa stvar Luke Dončića ikada: Možda neće biti MVP, al ovo ne može niko da ponovi

Slovenac Luka Dončić ponovo je oduševio košarkašku planetu.

Nema sumnje da je Luka Dončić jedan od najtalentovanijih igrača ikada koji su se pojavili na košarkaškoj sceni. Ove sezone se o njemu priča više nego ikada i ozbiljan je kandidat u MVP trci. Iz utakmice u utakmicu demonstira magiju na terenu, a već smo navikli na njegove trikove sa zagrijavanja.

Nije novost da Luka pogodi koš preko cijelog terena, preko glave, jednom rukom, ali ovog puta je iznenadio samog sebe. Dončić je sjedeći na klupi pogodio četiri vezane "trojke" i pravio se kao da je to najlakša stvar na svijetu.

Trka za MVP

Prema posljednjem presjeku na prvo mjesto liste favorita skočio je as San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama. On je tako preskočio Kanađanina Šeja Gildžusa-Aleksandera koji je nedjeljama bio prvi.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je treći, dok je Luka Dončić uprkos nekim briljantnim partijama u posljednje vrijeme četvrti. Top 5 kompletira Džejlen Braun. Dončić ove sezone prosječno bilježi 33,7 poena, 7,8 skokova i 8,2 asistencije po utakmici.