"Što bolje igram, to lošije stojim": Luku Dončića pitali za trku sa Jokićem, spustio je NBA u jednoj rečenici

Luka Dončić je opet odigrao sjajan meč u duelu Los Anđeles Lejkersa i Bruklina, a vrlo jasno je pokazao šta misli o ovogodišnjoj MVP trci.

Luka Dončić je razbio Bruklin Netse i donio pobjedu Los Anđeles Lejkersima. Na kraju je bilo 116:99, a slovenački košarkaš je završio utakmicu sa 41 poenom, 8 skokova i 3 asistencije.

Sjajan meč odigrao je i Ostin Rivs sa 26 poena, 8 skokova i 5 asistencija, dok je Lebron Džejms imao 14 poena, 8 asistencija i 6 skokova. Sa druge strane Džoš Mino je imao 18 poena, a Nik Klekston i Zair Vilijams po 16.

Što sam bolji, to lošije stojim

Poslije ovog meča pitali su Dončića šta misli o tome što nije među prvim kandidatima za osvajanje MVP nagrade već su ispred njega Šej Gildžus Aleksander, Viktor Vembanjama, Nikola Jokić... Ove sezone Luka prosječno ima 33,7 poena, 7,8 skokova i 8,2 asistencije.

"Samo igram svoju igru i pokušavam da postižem poene. Nekada trojka ide, nekada ne, ali pokušavam da napravim prave poteze.Što bolje igram to gore stojim na listi za MVP-a, tako da ne znam šta još mogu da uradim", rekao je Luka poslije meča.