logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Što bolje igram, to lošije stojim": Luku Dončića pitali za trku sa Jokićem, spustio je NBA u jednoj rečenici

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je opet odigrao sjajan meč u duelu Los Anđeles Lejkersa i Bruklina, a vrlo jasno je pokazao šta misli o ovogodišnjoj MVP trci.

Luka Dončić O MVP trci Što sam bolji to lošije stojim Izvor: Youtube/Comics RobenEs

Luka Dončić je razbio Bruklin Netse i donio pobjedu Los Anđeles Lejkersima. Na kraju je bilo 116:99, a slovenački košarkaš je završio utakmicu sa 41 poenom, 8 skokova i 3 asistencije.

Sjajan meč odigrao je i Ostin Rivs sa 26 poena, 8 skokova i 5 asistencija, dok je Lebron Džejms imao 14 poena, 8 asistencija i 6 skokova. Sa druge strane Džoš Mino je imao 18 poena, a Nik Klekston i Zair Vilijams po 16.

Što sam bolji, to lošije stojim

Poslije ovog meča pitali su Dončića šta misli o tome što nije među prvim kandidatima za osvajanje MVP nagrade već su ispred njega Šej Gildžus Aleksander, Viktor Vembanjama, Nikola Jokić... Ove sezone Luka prosječno ima 33,7 poena, 7,8 skokova i 8,2 asistencije. 

"Samo igram svoju igru i pokušavam da postižem poene. Nekada trojka ide, nekada ne, ali pokušavam da napravim prave poteze.Što bolje igram to gore stojim na listi za MVP-a, tako da ne znam šta još mogu da uradim", rekao je Luka poslije meča.

Tagovi

Luka Dončić NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC