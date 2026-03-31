logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončićeva tajna uspjeha leži i u ovome: Koliko je kilograma Luka izgubio u Los Anđelesu?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Luka Dončić je prema raznim spekulacijama iz Amerike navodno smršao 17 kilograma od prošle sezone. Na tome je dosta radio.

Luka Dončić smršao 17 kilograma Izvor: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Luka Dončić igra fantastičnu sezonu u dresu Lejkersa, na MVP nivou definitivno - 33,7 poena, 8,2 asistencije i 7,8 skokova po meču. Jedan od razloga za sjajne partije je i taj što je u mnogo boljoj kondiciji i to se vidi i po formi. Koliko je kilograma izgubio? Pojavile su se spekulacije na društvenim mrežama.

Prema nezvaničnim informacijama i navodima koji stižu iz Amerike, Dončić je navodno smršao čak 17 kilograma od kraja prethodne sezone. Navodno je 14 kilograma izgubio u predsezoni i još tri tokom tekuće sezone.

Nije ta cifra zvanično potvrđena ali se definitivno vidi razlika kod Dončića. Uspio je da popravi kondiciju, ali ima još jedan detalj na kom će morati još dosta da radi. U pitanju su protesti i žalbe sudijama. Zbog toga je dobio 16 tehničkih grešaka i nije mogao da bude na terenu protiv Vašingtona. Moraće Luka da obrati pažnju na to pred plej-of, jer arbitri sve manje tolerišu bilo kakvu vrstu prigovora. Čak i kada to radi na srpskom jeziku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC