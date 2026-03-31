Dončićeva tajna uspjeha leži i u ovome: Koliko je kilograma Luka izgubio u Los Anđelesu?

Luka Dončić je prema raznim spekulacijama iz Amerike navodno smršao 17 kilograma od prošle sezone. Na tome je dosta radio.

Luka Dončić igra fantastičnu sezonu u dresu Lejkersa, na MVP nivou definitivno - 33,7 poena, 8,2 asistencije i 7,8 skokova po meču. Jedan od razloga za sjajne partije je i taj što je u mnogo boljoj kondiciji i to se vidi i po formi. Koliko je kilograma izgubio? Pojavile su se spekulacije na društvenim mrežama.

Prema nezvaničnim informacijama i navodima koji stižu iz Amerike, Dončić je navodno smršao čak 17 kilograma od kraja prethodne sezone. Navodno je 14 kilograma izgubio u predsezoni i još tri tokom tekuće sezone.

Nije ta cifra zvanično potvrđena ali se definitivno vidi razlika kod Dončića. Uspio je da popravi kondiciju, ali ima još jedan detalj na kom će morati još dosta da radi. U pitanju su protesti i žalbe sudijama. Zbog toga je dobio 16 tehničkih grešaka i nije mogao da bude na terenu protiv Vašingtona. Moraće Luka da obrati pažnju na to pred plej-of, jer arbitri sve manje tolerišu bilo kakvu vrstu prigovora. Čak i kada to radi na srpskom jeziku.