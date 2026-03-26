Nestvarni Dončić brojao do 43, Šej se obrukao: Dokle će sudije u NBA ligi da štite pleja Oklahome?

Još jedno zanimljivo veče u NBA ligi u kom je Luka Dončić pokazao da je u fenomenalnoj formi, dok je Šej Gildžus Aleksander na udaru.

Još jedno zanimljivo veče u NBA ligi, dominacija Luke Dončića, sjajna partija Viktora Vembanjame i bruka Šeja Gildžusa-Aleksandera. Tako u najkraćem mogu da se opišu dešavanja na mečevima u kojima je glavnu ulogu imao Nikola Jokić sa brutalnim tripl-dablom.

Dončić je glavni igrač Lejkersa i predvodio ih je do trijumfa u Indijanapolisu (137:130). Ubacio je 43 poena (11/19 za dva, 4/11 za tri, 9/10 sa penala), uz sedam asistencija i šest skokova. Pratili su ga Ostin Rivs (25, 8as) i Lebron Džejms (23, 9as, 9sk). Zanimljivo je i da su Lejkersi dobili 10 od 11 mečeva u kojima je Luka dao 30 i više poena.

LUKA MAGIC ON THE ROAD!



43 PTS

6 REB

7 AST

4 3PM



It's his 14th 40-PT game of the season, the most in the leaguepic.twitter.com/FEIPuuWEZZ — NBA (@NBA)March 26, 2026

San Antonio je rutinski srušio Memfis (123:98) uz još jednu nestvarnu partiju Viktor Vembanjame od 19 poena, 15 skokova i čak sedam blokada. Bila je to sedma uzastopna pobjeda Sparsa koji hoće prvo mjesto na Zapadu.

GG POSTER ➡️ WEMBY POSTER



WHAT A SEQUENCE IN MEMPHIS!pic.twitter.com/eQ2vjaMhsW — NBA (@NBA)March 26, 2026

Boston je prekinuo seriju Oklahome od 12 trijumfa u nizu (119:109) na krilima Džejlena Brauna (31, 8as, 8sk) i Džejsona Tejtuma (19, 12sk, 7as), ali je u centru pažnje ponovo bio Šej Gildžus-Aleksander (33, 8as). Ne zbog odlične partije već zbog toga što je glavni kandidat za MVP nagradu opet dobio neke "izmišljene" faulove. Dobio je slobodna bacanja na poklon u situaciji u kojoj je on odgurnuo Derika Vajta i u kojoj ga igrač Seltiksa nije ni dotakao. Pitanje je do kada će sudije da mu poklanjaju penale, u ovom meču ih je izveo 12 i dao 10.

SGA SHOVES Derrick White and gets 2 free throws.



Derrick White NEVER TOUCHED SGApic.twitter.com/2cLVAai8cR — BrickCenter (@BrickCenter_)March 26, 2026

Kakva je situacija u plej-of borbi na Zapadu?

Prava drama je u plej-of borbi na Zapadu. Oklahoma (57-16) i San Antonio (55-18) su već izborili plasman i djeluje da se manje-više znaju ekipe koje će direktno u doigravanje. Treći su Lejkersi (47-26), iza je Denver (46-28), prate ih Minesota (45-28) i Hjuston (43-29).

Finiks je sedmi i još ima šansu da uđe u Top 6 (40-33), dok su iza Klipersi (37-36), Portland (37-37) i Golden Stejt (35-38). Da podsjetimo, prvih šest ide direktno u plej-of, a timovi od 7. do 10. mjesta se bore za dvije preostale pozicije kroz plej-in turnir.

Rezultati: