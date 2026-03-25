"Dončić ima najgori šut u ligi, a onaj mali je previše poletio": Skip Bejlis čitao sa papira dokaze protiv Luke

"Dončić ima najgori šut u ligi, a onaj mali je previše poletio": Skip Bejlis čitao sa papira dokaze protiv Luke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Poznati američki TV komentator i analitičar Skip Bejlis žestoko kritikovao Luku Dončića i Viktora Vembanjamu

Skip Bejlis žestoko kritikovao Luku Dončića Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia / YouTube / The Arena

Poznati američki novinar i komentator Skip Bejlis, poznat po nerijetko kontroverznim stavovima, veoma glasno ukazuje na to da je Luka Dončić neprecizan. I ne samo to, već da je najmanje efikasan igrač lige.

"To tvrdim jer on šutira trojke 36 odsto, a kada pogledate ukupnu statistiku, prema tom kriterijumu je 96. igrač u NBA. Dakle, šutira najviše trojki i 96. je u ligi kada su u pitanju ubačene trojke", rekao je on u podkastu bivšeg košarkaša Gilberta Arenasa, "Gil's Arena".

"Kada su u pitanju slobodna bacanja, i njih izvodi najviše u ligi i 86. je u NBA po broju pogodaka, jer je na 70 odsto ubačenih bacannja. Dakle, prema standardima koje primjenjujemo na superstarove, on je loš trojkaš i loš izvođač slobodnih bacanja. Ali je lider statistike u NBA ligi kada su u pitanju pokušaji za tri i izvedena slobodna bacanja", dodao je Bejlis, čitajući brojeve sa papira u svom krilu.

"Vembanjama MVP? Klinac je poletio prerano"

Prema njegovim riječima, Viktor Vembanjama (22) je prerano "poletio" kada je rekao da bi trebalo da bude MVP.

"Taj mladi čovjek se već nedjeljama intenzivno promoviše i ističe. Počinje i pomalo prerano da bude opasno pun samopouzdanja. Počinje da vjeruje da je vanzemaljac, da je već gazda u ovoj ligi. Podsjećam sve da još nismo vidjeli nijedan plej-of meč Viktora Vembanjame. Nijedan jedini. Podsjetio bih sve da ako pogledate odnos njegovih pobjeda i poraza u ligaškom dijelu u tri godine njegove profesionalne karijere, taj skor je 84-90", kazao je Bejlis.

Tačno 25 dana prije početka plej-ofa, pogledajte kako stoje na tabeli Vembanjamini San Antonio Sparsi, Dončićevi Lejkersi, ali i Denver Nagetsi Nikole Jokića:



Standings provided by Sofascore

