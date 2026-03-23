NBA liga ukinula kaznu Luki Dončiću!

Slovenac Luka Dončić dobro prošao u NBA ligi, jer ne mora da pauzira meč zbog psovanja na srpskom.

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Luka Dončić nalazi se u centru pažnje svih ljubitelja košarke tokom prethodnih nekoliko nedjelja - nakon raskida veridbe sa Anamarijom Goltes počeo je da igra najbolju košarku u životu, a zatim je bio dio velikog skandala tokom kojeg se sa rivalom Gogom Bitadzeom psovao na srpskom.

Dončić je optužio nekadašnjeg košarkaša Mege da mu je na srpskom psovao porodicu, Bitadze je to demantovao i istakao da je Dončić njega psovao jer nije znao da on razumije srpski. Uglavnom sukob se završio tehničkim greškama za ovojicu igrača, a to je daleko veća kazna za Slovenca. Dončić ima već 15 tehničkih grešaka u sezoni, a naredna znači da propušta jedan meč u najboljoj ligi na svijetu.

Ipak, to neće biti slučaj. Los Anđeles Lejkersi su se žalili, a NBA prihvatila njihoh zahtjev - Luki Dončiću je "skinuta" tehnička greška, pa samim tim i suspenzija za narednu utakmicu. NBA liga je prihvatila opasku da intenzitet sukoba nije zahtijevao tehničke greške, pa su ukinute obje - i Dončićeva i Bitadzeova!

To znači da će Dončić biti na raspolaganju Lejkersima na meču protiv Detroita, koji je veoma važan za ambicije tima iz Los Anđelesa. Detroit Pistonsi su veoma blizu da obezijbede prvo mejsto na Istoku pred plej-of, dok se Los Anđeles Lejkersi bore za što bolji plasman na Zapadu - trenutno su na trećem mjestu sa sedam pobeda manje od San Antonija i tri pobede više od Hjustona, pa će tu vjerovatno i ostati.

Tim Luke Dončića trenutno ima devet uzastopnih pobjeda, a Slovenac je najzaslužniji za taj niz. Otkako je pukla njegova vjeridba sa Anamarijom Goltes koja mu je rodila dvije ćerke, Slovenac igra najbolju košarku u životu. Ove sezone Dončić u NBA prosječno bilježi 33,4 poena, 7,9 skokova i 8,4 asistencije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!