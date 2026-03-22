Luka Dončić ubacio 133 poena za 96 sati

Luka Dončić ubacio 133 poena za 96 sati

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Još jedna spektakularna partija Luke Dončića koji je protiv Orlanda ubacio još 33 poena.

Luka doncic dao 133 poena za 96 sati

Slovenački košarkaš Luka Dončić nastavlja da igra u nevjerovatno ritmu i u posljednjih 96 sati može da se pohvali da je postigao čak 133 poena. Prvo je 19. marta dao 40 poena Hjustonu, pa dan kasnije 60 poena Majamiju, da bi prethodne noći ubacio još 33 poena u pobjedi nad Orlandom.

Dončićeva ekipa na kraju je slavila 105:104 i to trojkom Luka Kenarda, na 0,6 sekundi prije kraja utakmice, tako da su Lejkersi dobili neočekivanog heroja na gostovanju na Floridi. Pogledajte tu trojku:


Naravno, ništa toga ne bi bilo bez partije Luke Dončića koji je uz 33 poena zabilježio i osam asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte. Imao je i četiri izgubljene, a ne može se reći da je naročito sjajno šutirao iz igre (12/30), što je i očekivano u odnosu na potrošnju koju je imao u posljednja četiri dana.

Na sve to, Dončić je ušao i u polemiku sa Gogom Bitadzeom koji mu je opsovao porodicu, tako da je nastala gužva na parketu, ali nije Slovenac reagovao burno kako bi inače u ovim situacijama, kao da je smirio temperament.

Ako ništa, zbog 16. tehničke greške čeka ga pauza od jedne utakmice:

Osim njega, odličan je bio i Ostin Rivs sa 26 poena, sedam skokova i pet asistencija, dok je Lebron Džejms dodao 12 poena, a heroj meča Luk Kenard - 13. Što se tiče Orlanda, kod njega je prednjačio Paolo Bankero sa 16 poena, Džejlen Sags je dodao 14, Dževon Karter i Ventel Karter su imali po 13, a po 12 još Tristan da Silva i Dezmond Bejn.

NBA rezultati 22. mart:

  • Šarlot - Memfis 124:101
  • Nju Orleans - Klivlend 106:111
  • Orlando - L.A Lejkers 104:105
  • Atlanta - Golden Stejt 126:110
  • Hjuston - Majami 123:122
  • San Antonio - Indijana 134:119
  • Dalas - L.A. Klipers 131:138
  • Juta - Filadelfija 116:126
  • Finiks - Milvoki 105:108

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

