Ništa od novog tripl-dabla za Jokića: Denver na pogon Mareja i Hardaveja srušio Rajakovićev Toronto

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je imao zapažen učinak u NBA ligi, ali ovog puta ništa nije forsirao.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Toronto Reptorse sa 121:115, uz "solidnu" partiju Nikole Jokića. Srpski as je ovog puta pustio saigrače Džamala Mareja i Tima Hardaveja da se razigraju, dok je on sa nekoliko poteza u finišu napravio razliku.

Ovo je bio samo još jedan običan dan za Jokića koji je stao nadomak tripl-dabla postigavši 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Tim Darka Rajakovića je bolje ušao u meč, ali nije mogao da se odlijepi, pa je pred kraj samog prvog poluvremena dozvolio preokret (57:53).

Ipak, zaigrali su mnogo bolje na obje strane terena u nastavku, pa su u trećoj dionici imali maksimalnih +10. Tada se "zapalila" spoljna linija Denvera predvođena Marejem i Hardavejom koji je šutirao trojke nevjerovatnih 7/10. Ovo je napravilo razliku za domaći tim koji praktično ni u jednom momentu nije imao osjetniju prednost, ali se bolje snašao u završnici.

Kada je trebalo, tu je bio Nikola Jokić da sačuva ono što su gradili u drugom poluvremenu i trasira put do nove pobjede. Upravo njegovi poeni pri rezultatu 115:115 bili su ključni, a ovaj potez pokazuje da se ne boji da preuzme odgovornost u najvažnijim momentima meča, što su mu u posljednje vrijeme mnogo osporavali.

Džamal Marej je bio najefikasniji na utakmici sa 31 poenom, pet skokova i šest asistencija, dok je Tim Hardavej Džunior ispratio sa 23 poena i četiri skoka, Gordon je dodao 16 poena.

Kod Toronta je prenjačio Poetl koji je postigao dabl-dabl od 23 poena, 11 skokova i dve asistencije, Ingram je dodao 19 poena uz pet asistencija, a još dvocifreni bili Baret, Barns, Kvikli i Valter.

Poslije druge pobjede u posljednjih pet kola, Denver je i dalje peti u Zapadnoj konferenciji sa skorom 43-28, dok je Toronto takođe peti na Istoku sa učinkom od 39-30.

Svi rezultati:

Bruklin - Njujork 92:93

Detroit - Golden Stejt 115:101

Hjuston - Atlanta 117:95

Memfis - Boston 112:117

Minesota - Portland 104:108

Denver - Toronto 121:115

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC