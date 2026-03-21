Nikola Jokić je ovo čekao četiri mjeseca: Kada se bude okrenuo oko sebe, svi će biti tu

Nagetsi dočekuju i oporavljenog Pejtona Votsona, što znači da će imati na raspolaganju najjači tim prvi put od novembra

Košarkaš Denvera Pejton Votson (23) vratiće se u nedjelju na teren, u meču proptiv Portlanda. Propustio je prethodnih šest nedjelja zbog povrede mišića zadnje lože. Igrao je prije povrede sezonu karijere i prosječno postizao po 14,9 poena, uz jako važnu ulogu i veliku minutažu od 30,7 minuta u prosjeku.

Njegovim povratkom, uz raniji oporavak Erona Gordona, Kamerona Džonsona i Kristijana Brauna, Nagetsi su praktično prvi put od novembra okupili cijeli tim i omogućili treneru Dejvidu Adelmanu da računa na sve igrače u završnici ligaškog dijela sezone.

Podsjetimo, ove zime je i Nikola Jokić odsustvovao praktično cijeli januar zbog povrede koljena.

U posljednjih 11 kola do plej-ofa Denver ulazi u komplikovanoj situaciji, jer je sada peti na tabeli Zapadne konferencije sa učinkom 43-28, nedostižni su mu vodeći timovi Zapada Oklahoma (55-15) i San Antonio (52-18), a vodiće veliku borbu do kraja u grupi timova u kojoj su Lejkersi (45-25), Hjuston (42-27) i šestoplasirana Minesota (43-28).

Denver će naredni meč igrati u nedjelju od 22 časa prema našem vremenu, protiv Portlanda.