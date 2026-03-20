Jokić ovo nije zaslužio od NBA: Guraju se timovi koji brukaju ligu, a Denver u najgoroj poziciji

Denver Nagetsi ima najnepovoljniji raspored među svim timovima NBA lige

Denver Nagetsi najmanje će ove sezone boraviti na domaćem terenu među svim timovima. Iako će svi odigrati po 41 meč u gostima i kod kuće, tim Nikola Jokića imaće "vezanih" dana pred svojim navijačima - samo 44.

Denver zauzima posljednje mjesto na tabeli koja meri vreme provedeno na domaćem terenu ove sezone. Biće u Koloradu samo 44 dana prema tom kriterijumu, dok će sa suprotne strane tabele Golden Stejt i Filadelfija biti kod kuće čak po 70 dana.

Denver je dva puta ove sezone odigrao po četiri utakmice kod kuće (početkom novembra, sredinom decembra) i u tom nizu ostvario sedam pobjeda uz samo jedan poraz, protiv Hjustona, 20. decembra. Treći i posljednji takav niz imaće od 4. do 11. aprila, kada će na kraju ligaškog dijela dočekati San Antonio, Portland, Memfis i Portland.

Brojevi koji govore sve

Učinak u tim serijama i procenat pobjeda jasno pokazuju koliko timovima znače takve serije, a postoje i timovi koji su igrali po osam uzastopnih utakmica kod kuće, poput Golden Stejta, ili po sedam - Čikago Bulsi, Njujork Niksi i Šarlot Hornetsi.

Takođe, Denver će u 10 navrata ove sezone odigrati dve i više utakmice kod kuće, za razliku od, primjera radi, Filadelfije, koja će imati čak 15 takvih situacija. Povlašćeniji je i tim Jute Džez, koji je ove sezone morao da bude kažnjen sa pola miliona dolara jer namerno ne "skida" svoje igrače i svesno gubi utakmice da bi imao što lošiju poziciju na tabeli, a što bolju 10. maja na lutriji pred NBA draft.

Pogledajte statistiku koja pokazuje u koliko je Denver težoj situaciji od mnogo povlašćenijih po ovom kriterijumu.

I know I shared this before but this season will only have be in Denver for 44 days during home stands.



For reference the top third of the league has 62+



That’s a lot of nights not in your own bed with better recovery, sleep, overnight travel.



Has to be exhaustingpic.twitter.com/yNuLyU4Hgd — Kyle Logiks (@KyleLogiks)March 20, 2026

Denver Nagetsi vode veliku borbu za što bolju poziciju na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of, na kojoj zauzimaju šesto mjesto sa skorom 42-28 poslije poraza od Memfisa, jednog od najtežih ove sezone.

Naredni meč Jokić i saigrači igrače u noći između petka i subote od 2 časa ujutru, kod kuće, protiv Toronta koji vodi srpski trener Darko Rajaković.