"Laže Dončić, mislio da ne znam srpski": Gruzijc objasnio kako je Luka zakuvao sukob

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Goga Bitadze tvrdi da nije opsovao porodicu Luke Dončića na srpskom, nego da je Dončić njega psovao baš na srpskom - i da nije znao da će ga razumjeti.

Goga bitadze luka doncic psovao na srpskom mislio da ne znam Izvor: Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia/ Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Na meču Orlanda i L.A. Lejkersa (104:105) došlo je do sukoba između Luke Dončića i Goge Bitadzea za koji se mislilo da se završio podijeljenim tehničkim greškama, međutim to je bio samo početak. Lejkersi planiraju da ulože žalbu i nadaju se da njihov najbolji igrač neće biti suspendovan za sljedeći meč protiv Detroita (pošto bi mu ovo bila 16. tehnička u sezoni), vjerujući da je Bitadze za sve kriv.

O čemu se radi? Dončić je odmah poslije utakmice rekao da mu je Goga Bitadze na čistom srpskom psovao porodicu, na koju je Slovenac posebno osjetljiv u trenutku kada je raskinuo vjeridbu sa Ana Marijom Goltes, zbog čega je burno reagovao. Međutim, sada Bitadze tvrdi da je Dončić sve izmislio.


"Imam veliko poštovanje prema Luki i svemu što je uradio. I zaista poštujem svačiju porodicu. Tamo odakle ja dolazim, to je nešto sveto i zaista poštujemo porodice jedni drugih i nikada to ne bih direktno rekao. On je samo rekao neke neprimjerene stvari na srpskom jeziku, a ja sam igrao u Srbiji. Razumijem, ne znam da li je znao da sam razumio šta je rekao. Zato sam mu samo uzvratio istim riječima", rekao je Goga Bitadze za "ESPN" i dodao:

"I to nije bilo usmjereno ka njegovoj porodici ili bilo kome. Njegovu porodicu zaista, iskreno poštujem i to je manje-više to", poručio je Gruzijac.


I dalje stoji Goga Bitadze pri tome da nije opsovao porodicu Luke Dončića: "Fan sam njegove igre i ne želim da izgleda kao da je bilo šta bilo upućeno njegovoj porodici ili slično. Sve je to bilo u žaru trenutka. Čuo sam šta je rekao i osjetio sam da moram da odgovorim na isti način. Dakle, sa moje strane, ako smatra da sam rekao nešto previše ili prešao granicu, izvinjavam se kao muškarac. Mogu da preuzmem odgovornost, ali nisam rekao ništa osim onoga što je on rekao. Ono što je izašao i rekao u javnosti, mislim da to nije istina. Znam da to nije istina. Znam šta sam rekao i to je bilo to, u žaru trenutka. Kao što sam rekao, neke stvari su izgovorene i izvinjavam se ako sam prešao granicu", naglasio je Bitadze.

Kako Goga Bitadze zna srpski?

Nije teško pogoditi kako Luka Dončić psuje na srpskom jeziku, ali je mnoge iznenadilo - kako ga zna Goga Bitadze? Možda su neki zaboravili da je Bitadze upravo u Srbiji počeo ozbiljno da se bavi košarkom. Ponikao je u VITA Tbilisiju, pa onda 2016. godine obukao dres Mege i bio je njen član tri godine, uz pozajmice u Smederevu i Budućnosti. Kao igrač Mege izašao je na draft 2019. godine i tamo ga je Indijana izabrala kao 19. pika prve runde, dok je poslije tri i po sezone obukao dres Orlanda u kome je ove sezone prosječno bilježio 5,7 poena i 4,8 skokova po meču.

Ovaj snažnni centar je nekada bio i "zvijezda u usponu Evrolige" (2019. godine), kao i MVP regularnog dijela ABA lige iste sezone. Redovno nosi dres Gruzije i jedan je od najvažnijih igrača svog državnog tima.

Srbi pevaju Luka Dončić jedan je od nas
