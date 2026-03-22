Luka Dončić je zbog ovoga raskinuo vjeridbu: Isplivale nove informacije, molio je Anamariju da to uradi

Pojavile su se nove informacije o raskidu vjeridbe između Luke Dončića i Anamarije Goltes.

Zašto je Luka Dončić raskinuo vjeridbu

Luka Dončić i njegov privatni život su jedna od glavnih tema i u regionalnim i inostranim medijima. Velika pažnja pridaje se svakom potezu, najnoviji je taj da je slovenački košarkaš odbio da plaća alimentaciju u Kaliforniji i tvrdi da je Anamarija Goltes podnijela pogrešan zahtjev sudu.

Nisu to jedine informacije koje su stigle u vezi sa njihovom pravnom borbom. Prema tekstu koji je objavio "TMZ", ističe se da je mogući razlog prekida vjeridbe i svega što se desilo nešto drugo. Tačnije, to što je ona odbila da se preseli u Ameriku.

"U dokumentaciji u koju smo imali uvid Luka i njegov advokat Laura Vaser ističu da ni Anamarija ni njihove ćerke Gabrijela i Olivija ne žive u Kaliforniji. Mjesecima je pokušao da ubijedi Anamariju da se preseli u Kaliforniju sa djecom, ali je ona to odbila. Preselila se u Sloveniju u maju prošle godine. Prema našim informacijama, razdaljina je razlog zbog kog je Luka okončao vjeridbu", navodi se u tekstu.

Šta je Luka rekao o svemu tome?

Dončić je, u želji da spriječi preveliki broj pitanja o cijeloj situaciji na raznim konferencijama za medije, odlučio da o tome priča javno. Dao je kratku izjavu o cijeloj situaciji za tamošnji "ESPN".

"Sve što radim, radim za moje ćerke. Njihova sreća mi je najvažnija i uvijek ću se boriti da im pružim najbolji mogući život", rekao je Luka.

