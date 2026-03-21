Luka Dončić neće da plaća alimentaciju: Bivša vjerenica ga tužila, ali nije znala za ovaj problem

Luka Dončić neće da plaća alimentaciju: Bivša vjerenica ga tužila, ali nije znala za ovaj problem

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Zvijezda Lejkersa Luka Dončić nastavlja pravnu borbu za ćerke.

Luka Dončić ne želi d aplaća alimentaciju u Kaliforniji Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Instagram/anamariagoltes

Zvijezda Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić nastavlja pravnu borbu sa svojom doskorašnjom vjerenicom Anamarijom Goltes koja se trenutno nalazi u Sloveniji sa njihovim ćerkama. Kako je prenio "TMZ", Luka je podneo pravnu dokumentaciju sudu u Los Anđelesu i traži da se odbaci zahtjev majke njegove djece za alimentaciju. Razlog je to što nema osnova da se ovaj spor vodi pred sudom u Kaliforniji jer se ona sa ćerkama nalazi u Sloveniji.

Kako navodi pomenuti izvor, Luka i njegova advokatica Laura Vaser ističu da on nije stanovnik Kalifornije, kao ni njihove ćerke. Slovenac je pokušavao da ubijedi vjerenicu da se vrati u Los Anđeles sa ćerkama, a pošto je ona to odbila, došlo je do raskida vjeridbe.

TMZ tvrdi da je Luka prije nego što je Anamarija podnijela dokumenta za alimentaciju, on podnio zahtjev u Sloveniji još u februaru i ti dokumenti se odnose na starateljstvo i izdržavanje djece.

Nije problem novac, već korist

Luka Dončić ima jedan od najvećih ugovora u NBA ligi i naravno da novac nije problem, njegove ćerke imaju sve što im je potrebno, ali ne želi da dozvoli Anamariji Goltes da iskoristi ono što joj ne pripada.

Luka već pokriva sve troškove za dvogodišnju Gabrijelu i četvoromjesečnu Oliviji i da je podnošenje zahtjeva za alimentaciju Anamarije u Kaliforniji "jasan pokušaj da iskoristi velikodušne iznose izdržavanja djeteta po kojima je Kalifornija dobro poznata".

Luka se samo jednom javno oglasio nakon skandala i vjerovatno će to biti sve što ćemo čuti od njega

"Sve što radim je za sreću mojih ćerki i uvijek ću se boriti da budem sa njima i pružim im najbolji mogući život".

