Dončić angažovao "kraljicu razvoda" da ga brani: Zastupala sve zvijezde Holivuda, pobijedila u "Suđenju vijeka"

Slovenački košarkaš angažovaće jednog od najboljih advokata kad su u pitanju brakorazvodne parnice.

NBA zvezda i reprezentativac Slovenije Luka Dončić postao je dio naslovnih strana, ali ne zbog dobre igre u NBA ligi. Iako igra, vjerovatno, sezonu života, Dončić je na tapetu zbog privatnog života i trenutnih briga vezanih za starateljstvo nad djecom, nakon što je donio odluku da se razdvoji od dugogodišnje partnerke i verenice Anamarije Goltes. Dončić je angažovao najboljeg advokata u sferi brakorazvodnih parnica, piše "Daily Mail".

Ranije ovog mjeseca Anamarija je podnijela zahtjev za alimentaciju, tako da svi advokatski troškovi idu na račun košarkaša. Luka Dončić ubrzo se pozvao na nevalidnost zahteva - koji je podnesen u drugoj zemlji, što ga čini proceduralno neispravnim. Iza svih poteza Luke Dončića stoji, zapravo, najbolji advokat za brakorazbodne parnice, a riječ je o Lori Voser.

Lori Voser poznata je u krugovima javnih ličnosti, naročito kad su u pitanju razvodi, te nema sumnje da je Luka Dončić želio "najsigurniju" opciju kad je u pitanju sport pred sudom.

O reputaciji koju ima Voser dovoljno govori činjenica da je poznata pod nadimkom "kraljica razvoda". Iza sebe ima impresivnu karijeru razvoda poznatih ličnosti, te se tako na njenom spisku nalaze Kim Kardašijan, Britni Spirs, Dr Dre, Anđelina Džoli, Dženifer Garner i Rajan Rejnolds.

Bila je zastupnica i Džonija Depa u čuvenom razvodu 2016 sa Amber Herd, što su mnogi nazvali "brakorazvodnom parnicom vijeka" a pomogla je i Post Malonu da dobije starateljstvo nad djetetom u nagodbi sa bivšom vjerenicom.

Kako je najprije "The New York Post" javio, Voser se pridružila Dončićevom timu samo nekoliko dana nakon što je Anamarija podnijela zahtjev za izdržavanje djece i pokriće advokatskih troškova. Ipak, iskustvo Lukine braniteljke uspjelo je da zada udarac drugoj strani. Jedan od prvih poteza bio je taj da se zahtev odbija iz razloga jer je podnesen u Los Anđelesu, a Dončićeva vjerenica nekoliko mjeseci živi u Sloveniji, sa njihove dvije ćerke.

Ujedno, Dončićeve ćerke nisu stanovnice Kalifornije, a košarkaš je sudiji rekao da je ranije podnio zahtjev u Sloveniji, pre nego što je ona podnijela dokumente o alimentaciji u Kaliforniji ranije ovog mjeseca, što se odnosilo i na pitanje starateljstva nad djecom. Luka Dončić je takođe naveo da već pokriva sve troškove dvogodišnje Gabrijele i tromjesečne Olivije i na osnovu toga od suda traži da zahtjev Anamarije bude odbačen.

Dončić je bez saznanja javnosti podnio zahtjev za privremenu mjeru koja se odnosi na viđanje dvije maloljetne ćerke, nakon što je Anamarija donijela odluku da se preseli u Sloveniju. Dončić je u decembru dobio drugu ćerku - Oliviju, ali baš tada čitava drama postala je poznata javnosti i borba za starateljstvo počela je da se odvija.

Tokom posjete, Dončić je navodno molio sad već bivšu vjerenicu da mu dozvoli da Gabrijela (starija ćerka) krene sa njim u Los Anđeles, a kako Anamarija nije pristala na kompromis u čitav spor umiješala se i policija. Nakon što je mirno napustio bolnicu, policija je kasnija sa Dončićem razgovarala i u njegovom domu.

Prema policijskom izvještaju, službenici "nisu uočili elemente krivičnog djela ili prekršaja" koje je navodno počinio Dončić.

