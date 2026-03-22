Zavirite u vilu od 25 miliona: Luka Dončić kupio dom Marije Šarapove

Zavirite u vilu koju je Luka Dončić kupio od Marije Šarapove – tri sprata luksuza, bazen, kuglana i enterijer sa ličnim pečatom.

Vila u Los Anđelesu koju je Luka Dončić kupio od Marije Šarapove predstavlja spoj luksuza, elegancije i pažljivo osmišljenog enterijera u kom je svaki detalj imao svoju svrhu.

Ova impresivna nekretnina prostire se na tri sprata i nudi sve što se očekuje od savremenog luksuznog doma – ali i ponešto više.

Enterijer koji je građen sa posebnom pažnjom

Kuća ima pet spavaćih soba, a svaki prostor osmišljen je tako da kombinuje udobnost i sofisticiran dizajn. Poseban akcenat stavljen je na funkcionalnost, ali i estetiku, što se vidi u pažljivo biranim materijalima i rasporedu prostorija.

Sama Marija Šarapova ranije je isticala da je bila potpuno posvećena procesu izgradnje, prateći svaki korak – od planiranja do završnih detalja. Kako je govorila, obilazila je radove, sarađivala sa arhitektama i čak učestvovala u izboru kuhinje, želeći da sve bude savršeno uklopljeno.

Upravo zbog toga enterijer ove vile odiše ličnim pečatom i jedinstvenim stilom, što ga izdvaja od klasičnih luksuznih kuća.

Luka Doncic buys Maria Sharapova’s Manhattan Beach home for $25Mhttps://t.co/s4UmgGUaSV — Shane A. (@hall_of_Shane)September 12, 2025

Detalji koji prave razliku

Ono što ovu vilu čini posebnom nisu samo osnovne prostorije, već i dodatni sadržaji koji podižu kvalitet života.

U okviru kuće nalazi se privatna kuglana, što je rijetkost čak i među luksuznim nekretninama, kao i prostrani bazen koji doprinosi osjećaju potpunog komfora i privatnosti.

Veliki, otvoreni prostori omogućavaju mnogo prirodnog svjetla, dok raspored prostorija pruža balans između zajedničkih zona za druženje i intimnih kutaka za odmor.

Pogledajte kako izgleda unutrašnjost ove luksuzne vile:

Luksuz koji ima i ličnu priču

Ova vila nije samo luksuzna nekretnina, već i prostor koji je nastajao sa jasnom vizijom. Upravo zbog uključenosti Marije Šarapove u svaki segment gradnje, kuća danas ima autentičan karakter koji se rijetko viđa.

Kupovinom ove nekretnine, Luka Dončić dobio je ne samo dom na jednoj od najpoželjnijih lokacija, već i pažljivo osmišljen enterijer koji spaja stil, funkcionalnost i vrhunski komfor.