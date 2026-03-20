Zašto se o Luki Dončiću ne priča kao o Nikoli Jokiću? Trener Lejkersa ironičan, muk na konferenciji

Slovenac Luk Dončić je jedan od favorita u MVP trci, ali činjenica je da je i ove sezone potcijenjen.

Slovenac Luka Dončić odigrao je istorijsku partiju u NBA ligi, pošto je protiv Majami Hita postigao nevjerovatnih 60 poena. Ipak, kada se priča o MVP trci, on je često potcijenjen i utisak je i da je i ove sezone otpisan uprkos nestvarnim brojkama. Iz sezone u sezonu se priča o Nikoli Jokiću, Šeju Gildžesu-Aleksanderu, Viktoru Vembanjami, zašto je to tako?

Trener Lejkersa Džej Džej Redik je poslije ubjedljive pobjede protiv Hita dao ironičan odgovor na ovo pitanje. Odao priznanje svom igraču na partiji i dao košarkaškoj javnosti temu za razmišljanje.

"Pogađao je velike šuteve, teške šuteve, donosio prave odluke. Kada krene tako, jednostavno ga pustite da igra", rekao je Redik koji kaže da Lejkersi bez njega ne bi bili tu gdje trenutno jesu.

"Igra nevjerovatnu košarku. Podigao je svoj nivo u najvažnijem trenutku za tim, ali i nivo igre svojih saigrača. Postoji ogromno povjerenje da on zatvara utakmice za nas. Fantastičan je i mora da bude u MVP razgovoru", poručio je Redik.

Upitan je zašto nema još veću podršku u javnosti i zašto se više ne govori o njegovim MVP partijama.

"Zato što se žali sudijama", rekao je ironično trener Lejkersa.

JJ Redick on why Luka Doncic isn't featured in more MVP talks:



"Because he complains to the refs, I don’t know.”



(h/t@NBA__Courtside)



— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 20, 2026

Dončićeva statistika je zaista nestvarna. Ove sezone prosječno bilježi 33,4 poena, 7,9 skokova i 8,4 asistencije i definitivno je jedan od najvećih konkurenata u MVP trci.

Glavni pretendenti na najprestižnije individualno priznanje su Šej Gildžus-Aleksander, Nikola Jokić, Džejlen Braun i Viktor Vembanjama.

