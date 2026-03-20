Nevjerovatna slučajnost: Dončić u stotinku ponovio Kobijev rekord

Luka Dončić odigrao je još jedan istorijski meč u NBA ligi. Jedan od favorita za MVP nagradu postigao je 60 poena za Lejkerse, što je posljednji put za rukom pošlo legendarnom Kobiju Brajantu.

Na ponavaljanje ovog nestvarnog rekorda čekalo se tačno 10 godina jer je Kobi postigao 60 poena u svojoj posljednjoj NBA utakmici 13. aprila 2016. protiv Juta Džeza.

Dončić je to uradio protiv Majami Hita, a dogodila se jedna nevjerovatna slučajnost. Naime, Luka i Kobi su postigli 60. poen na tačno 14,8 sekundi prije kraja utakmice.

Lejkersi su u paklenom ritmu, a heroj pobjede protiv Hita nije mogao da stoji na nogama nakon što je "sasuo" 60 poena. Ipak, nije previše govorio o sebi, već je pohvalio saigrače koji su uspjeli da se vrate nakon lošeg prvog poluvremena.

"Bio sam umoran, ali smo se izborili kao tim. Igrali smo loše u prvom poluvremenu, ali smo uspjeli da pronađemo pravi ritam. Velika pobjeda", rekao je Dončić koji je jedva stajao na nogama.

Upitan je o nevjerovatnom poenterskom učinku.

"Krenulo me je dobro, bio sam agresivan i ispratio sam ritam utakmice".

Lebron Džejms je sa 41 godinom upisao novi tripl-dabl u karijeri, Luka je samo mogao da mu se pokloni.

"Kao što sam rekao, bez njega ne bismo pobijedili. Način na koji on igra je nevjerovatan i nevjerovatno je gledati ga. Nismo se dovoljno naspavali, došli smo ovde da pobijedimo. Ovo je nevjerovatna pobjeda, moramo da nastavimo ovako", rekao je umorni Slovenac.

