logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alkaraz "kopira" Đokovića: Otišao da gleda Dončićevu simultanku za istoriju

Autor Dragan Šutvić
0

Karlos Alkaraz je pred početak turnira u Majamiju odlučio da ode na košarkašku utakmicu i tamo se sreo sa Lukom Dončićem koji je odigrao fantastičan meč.

Karlos Alkaraz gledao utakmicu Luke Dončića Izvor: Printscreen/X/NBA

Luka Dončić odigrao je meč za istoriju, prvi put je u dresu Lejkersa napravio pravi šou i u pobjedi protiv Majamija (134:126) ubacio čak 60 poena. Bio mu je to drugi najefikasniji meč u NBA karijeri, a sve to je tik pored terena gledao Karlos Alkaraz. Španski teniser došao je na NBA meč uoči početka turnira u Majamiju

Čim se završio meč španski as se pozdravio sa Dončićem. Razmijenili su par riječi, možda čak i na španskom pošto ga obojica govore dosta dobro. Poslije toga su se slikali i Luka je otišao u svlačionicu. Na neki način je Karlos kopirao Novaka Đokovića koji je u Los Anđelesu gledao meč Dončića protiv Sakramenta. Posloke toga je bio i na njegovoj rođendanskoj proslavi.

Alkaraza sada čeka pravi spektakl pošto će u drugom kolu turnira u Majamiju igrati protiv Žoaa Fonseke, Brazilca koji je nedavno umalo izbacio Janika Sinera u Indijan Velsu. Publika sa velikim nestrpljenjem čeka taj okršaj koji bi trebalo da počne oko ponoći po našem vremenu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Luka Dončić košarka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC