Dončić se posvađao sa Bitadzeom i psovao na srpskom

Goran Arbutina
Djeluje da slovenački košarkaš Luka Dončić nije mogao da kontroliše emocije tokom obračuna sa Gogom Bitadzeom.

Dončić se posvađao sa Bitadzeom i psovao na srpskom

Slovenački košarkaš Luka Dončić poslednjih nedelja je u centru pažnje jer nakon raskida veridbe sa Anamarijom Goltes igra u životnoj formi, ali nije to jedino što je privuklo pažnju. Nedavno je superstar imao sukob sa Gogom Bitadzeom, nekadašnjim košarkašem Mege koji već godinama igra u NBA.

Na društvenim mrežama mnogo se pričalo o njihovom verbalnom okršaju, oglasila su se obojica košarkaša, a novi snimci sa meča otkrivaju da su zapravo obojica psovali na srpskom. I čini se da je prvi to uradio Luka Dončić, baš kao što je Goga Bitadze ispričao, iako ni centar iz Gruzije nije ostao dužan i već u narednim sekundama je prešao granicu.

Navodno, Goga Bitadze je dobacio nešto Luki Dončiću nakon što je Slovenac promašio slobodno bacanje. Jedan od najboljih igrača lige tada je opsovao na srpskom, a ubrzo je dobio odgovor jer Bitadze - kao što i sam kaže, zna srpski jezik. Ne čudi, jer je dio karijere proveo u Megi i Budućnosti iz Podgorice.

Luku Dončića iznerviralo je pominjanje njegove familije zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi, a koja već sedmicama privlači pažnju cijelog svijeta. Dugogodišnja djevojka Anamarija Goltes napustila je porodični dom prošle godine i trudna se vratila u Sloveniju. Porodila se u Ljubljani gdje sada živi sa svoje dvije ćerke, koje je rodila u vezi sa Dončićem.

