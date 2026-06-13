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"Volio bih da se završilo drugačije": Dvejn Vašington žali zbog ovakvog kraja u Partizanu

"Volio bih da se završilo drugačije": Dvejn Vašington žali zbog ovakvog kraja u Partizanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizanov šuter Dvejn Vašington potvrdio da odlazi

Dvejn Vašington potvrdio da odlazi iz Partizana Izvor: MN PRESS

Američki bek Dvejn Vašington oprostio se od Partizana, kao i klub od njega.

Odmah poslije poraza od Dubaija u finalu plej-ofa ABA lige, on je rekao da žali zato što nije igrao bolje u svom posljednjem nastupu za crno-bijele (dva poena, trojke 0/5)

"Da, ovo je bila posljednja utakmica u Partizanu. Volio bih da se završilo drugačije, da sam igrao bolje, nesrećna je situacija ali da - ovo je moj posljednji meč", kazao je on novinarima u miks-zoni.

Vašington je u Partizanu proveo dvije sezone, osvojio titulu ABA lige i Košarkaške lige Srbije prošle godine i odlazi iz Humske kao poenterski rekorder Partizana u KLS-u i kao jedini igrač koji je na meču ABA lige ubacio 48 poena.

Prije boravka u Partizanu, Vašington je igrao za Indijanu i Finiks Sanse, kao i za razvojni tim Njujork Niksa. Pretposavka je da će i sljedeće sezone igrati u Evropi.

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Tagovi

Dvejn Vašington KK Partizan

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