Najbolji košarkaš Lejkersa otišao je i iz Španije tamo gdje mu je najviše potrebno da bude
Slovenački NBA as Luka Dončić (27) otišao je iz Španije, sa oporavka od komplikovane povrede, i vratio se u rodnu Sloveniju. Tamošnji mediji tvrde da je Luka otišao u rodnu Ljubljanu, da bi tamo bio sa ćerkama Gabrijelom (2) i Olivijom, rođenom u decembru.
"Prema našim nezvaničnim, ali pouzdanim informacijama, Dončić je već završio prvu seriju terapija. Odmah poslije toga uputio se u Ljubljanu i razlog vjerovatno nije potrebno objašnjavati - svi znamo kakve ga lične stvari vezuju za to mjesto. U Sloveniju je došao da posjeti svoje dvije ćerke, koje nije vidio već nekoliko mjeseci. Jasno je i to da je dobio odobrenje Los Anđeles Lejkersa, koji ga podržavaju u svakoj odluci - počev od toga da se liječi u Madridu, pa do toga da između dvije serije terapija nakratko otputuje u Sloveniju", objavio je slovenački portal "Ekipa".
Dončić je u prethodnom periodu igrao maestralno za Lejkerse, ali je prošao i kroz najteži period van terena, jer se rastao sa dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes i u toku je njihovo suđenje u vezi sa alimentaciom koju bi trebal da plaća za ćerke. Tim povodom Dončić je unajmio jednu od najčuvenijih američkih advokatica, Lauru Vaser.
Luka Dončić sjeo u avion i napustio liječenje: "Lejkersi su svjesni svega, otišao da napuni dušu i srce"
Dok traje tako mučna faza, Dončić je mjesecima bio razdvojen od djece i zato je boravak u Španiji iskoristio da bar nekoliko dana bude sa njima. Uskoro će se vratiti u Španiju, gdje će nastaviti specifičnu terapiju matičnim ćelijama.
"U Lejkersima su svjesni da je mentalna dobrobit njihove najveće zvijezde jednako važna kao i njegovo fizičko stanje. Jasno je da će druženje sa djecom Dončiću napuniti dušu i srce, kao i da će pozitivno uticati na njegovo psihičko stanje. Poslije kratkog boravka u Sloveniji, Luka će se uskoro vratiti u Madrid na novu seriju terapija. Iz španske prestonice potom će otputovati u Los Anđeles, gdje ga očekuju sredinom nedjelje ili na početku plej-ofa (od 18. aprila)", tvrdi isti izvor.
Dončić se povrijedio 3. aprila i prvobitne prognoze bile su da će propustiti prvu seriju plej-ofa.