Luka Dončić sjeo u avion i napustio liječenje: "Lejkersi su svjesni svega, otišao da napuni dušu i srce"

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Najbolji košarkaš Lejkersa otišao je i iz Španije tamo gdje mu je najviše potrebno da bude

Luka Dončić otputovao u Sloveniju Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Slovenački NBA as Luka Dončić (27) otišao je iz Španije, sa oporavka od komplikovane povrede, i vratio se u rodnu Sloveniju. Tamošnji mediji tvrde da je Luka otišao u rodnu Ljubljanu, da bi tamo bio sa ćerkama Gabrijelom (2) i Olivijom, rođenom u decembru. 

"Prema našim nezvaničnim, ali pouzdanim informacijama, Dončić je već završio prvu seriju terapija. Odmah poslije toga uputio se u Ljubljanu i razlog vjerovatno nije potrebno objašnjavati - svi znamo kakve ga lične stvari vezuju za to mjesto. U Sloveniju je došao da posjeti svoje dvije ćerke, koje nije vidio već nekoliko mjeseci. Jasno je i to da je dobio odobrenje Los Anđeles Lejkersa, koji ga podržavaju u svakoj odluci - počev od toga da se liječi u Madridu, pa do toga da između dvije serije terapija nakratko otputuje u Sloveniju", objavio je slovenački portal "Ekipa".

Dončić je u prethodnom periodu igrao maestralno za Lejkerse, ali je prošao i kroz najteži period van terena, jer se rastao sa dugogodišnjom partnerkom Anamarijom Goltes i u toku je njihovo suđenje u vezi sa alimentaciom koju bi trebal da plaća za ćerke. Tim povodom Dončić je unajmio jednu od najčuvenijih američkih advokatica, Lauru Vaser.

Dok traje tako mučna faza, Dončić je mjesecima bio razdvojen od djece i zato je boravak u Španiji iskoristio da bar nekoliko dana bude sa njima. Uskoro će se vratiti u Španiju, gdje će nastaviti specifičnu terapiju matičnim ćelijama.

"U Lejkersima su svjesni da je mentalna dobrobit njihove najveće zvijezde jednako važna kao i njegovo fizičko stanje. Jasno je da će druženje sa djecom Dončiću napuniti dušu i srce, kao i da će pozitivno uticati na njegovo psihičko stanje. Poslije kratkog boravka u Sloveniji, Luka će se uskoro vratiti u Madrid na novu seriju terapija. Iz španske prestonice potom će otputovati u Los Anđeles, gdje ga očekuju sredinom nedjelje ili na početku plej-ofa (od 18. aprila)", tvrdi isti izvor.

Dončić se povrijedio 3. aprila i prvobitne prognoze bile su da će propustiti prvu seriju plej-ofa.

