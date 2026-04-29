Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Borac deklasirao Derventu u četvrtfinalu Kupa RS!

Goran Arbutina
Mladi Novak Petrović i Slaven Pejanović predvodili crveno-plave do ubjedljive pobjede u Boriku.

Borac deklasirao Derventu u četvrtfinalu Kupa RS

Banjalučki Borac bez mnogo muke plasirao se u polufinale Kupa Republike Srpske.

Podmlađeni sastav crveno-plavih bez mnogo muke savladao je Derventu rezultatom 34:26 i plasirao se među četiri ekipe koje će se boriti za trofej.

Bila je ovo prilika da trener Banjalučana Mirko Mikić malo odmori dio ekipe i pruži priliku mlađima, a oni su to iskoristili pa su ekipu Borca do trijumfa predvodili Novak Petrović sa šest, odnosno Slaven Pejanović sa pet golova, dok je i na golu bio dobar Davim Momić sa devet odbrana.

Derventa, u čijim redovima se istakao nekadašnji borčevac Milenko Rožić sa sedam golova, imala je samo jedno vođstvo na utakmici, onih početnih 1:0.

Odmah poslije toga Borac je serijom 5:0 stekao prednost koju je povećavao i u 22. minutu ona je bila dvocifrena – 13:3.

Nakon poluvremena koje je zavrđeno vođstvom Banjalučana 18:7 isti odnos snaga bio je u drugom, a Derventa je tek u posljednjem minutu uspjela da izbjegne poraz dvocifrenom razlikom, na semaforu je na kraju stajalo 34:26.

