Borac ne da drugo mjesto! Deset golova Nježića za pobjedu u Goraždu, Slogi samo bod protiv Krivaje!

Banjalučki Borac se pobjedom u Goraždu učvrstio na drugoj poziciji na tabeli. Momić spriječio egal, Nježić najefikasniji igrač na utakmici.

Rukometaši banjalučkog Borca upisali su važnu pobjedu u 24. Kolu Premijer lige BIH, pošto su poslije infarkt završnice slavili u Goraždu 31:29.

Ispustili su crveno-plavi četiri gola prednosti koja su imali polovinom drugog poluvremena, ali su u dramatičnoj završnici stigli do trijumfa kojom su se učvrstili na drugoj poziciji na tabeli, sa dva boda više od dobojske Sloge koja je odigrala 31:31 sa Krivajom.

Nakon iskorištenog sedmerca Miloša Nježića, koji je bio najbolji strijelac na utakmici sa deset golova, odgovornost u odlučujućim trenucima preuzeo je Amar Herić. Treba istaći i da je jedan u nizu junaka u crveno-plavom bio i mladi golman David Momić koji je sjajnom odbranom spriječio izjednačenje samo dvadeset sekundi prije kraja.

Dobro je Borac otvorio utakmicu i nakon gola Draganića poveo 5:1 i tako natjerao domaće na tajm aut poslije manje od sedam minuta igre. Ovaj predah nije previše pomogao Goraždu, Borac je imao 8:3, da bi tek poslije toga domaći tim uspio da priđe Banjalučanima.

Morao je Mikić da traži tajm aut kada je Goražde smanjilo na 11:9. Uspjevali su domaći d avrate na gol zaostatka, Borac je bježao na "plus 3", da bi Banjalučani prvo poluvrijeme završili sa golom prednosti – 17:16.

Uspjelo je Goražde da izjednači na 18:18 poslije dvije minute igre u nastavku, ali je Borac odbio taj nalet domaćih i u narednim minutima stigao do tri gola prednosti, a u 47. minutu golom Nježića stigao do još ubjedljivije prednosti – 26:22.

Imao je Borac odličnu priliku da se dodatno odlijepi nakon isključenja Osmankovića, ali je sa igračem više primio dva gola za 26:24. Novi problem bilo je isključenje Draganića nakon što je u napadu pogodio u glavu protivničkog golmana.

Dalo je to dodatni impuls rukometšima Goražda koji su uz veliku podršku sa tribina stigli do izjednačenja na 26:26 osam minuta prije kraja utakmice.

Imali su domaći priliku i da povedu, ali se ispriječila stativa i u posljednjih pet minuta se ušlo sa prednošću Borca 28:27 nakon solo akcije i pogotka Herića.

Prava drama viđena je u posljednjih 60 sekundi utakmice. Ušao je Borac u posljednji minut sa prednošću 30:29, a onda je Goražde u samo par sekundi propustilo dvije odlične prilike za izjednačenje. Nikolić je pogodio prečku, lopta se odbila do Parežanina koji je probio do kraja, ali je njegov pokušaj skinuo mladi Momić i tako sačuvao prednost Banjalučana. U posljednjih 20 sekundi nakon tajm auta Mirka Mikića pogodio je Ivanović i tako ovjerio pobjedu Borca 31:29.

Strijelci GORAŽDE: Čamo 2, Pušilo, Uglješa 1, Krakonja 1, Torlaković 3, Đana 2, Imamović, Ilić, Pilav 1, Fazlić 8, Ristić 2, Parežanin 4, Nikolić 3, Osmanković 1, Pleh, Građan 1. BORAC: Grahovac (9 odbrana), Ivanović 3, Miletić, Trivunović 3, Bubić 3, Pejanović 1, Nježić 10, Lolić, Stanković 1, Ševa, No. Petrović, Bogdanić, Draganić 2, Herić 5, Vranješ 3, Momić (1 odb).

Banjalučani su ovim trijumfom na najbolji mogući način iskoristili remi Sloge protiv Krivaje, ali i kiks Konjuha koji je takođe odigrao neriješeno, bilo je 28:28 u duelu sa Bosnom.

Crveno-plavima sada je potrebna još samo jedna pobjeda u posljednje dvije utakmice kako bi i matematički ozbezbijedili drugu poziciju na tabeli, koja vodi u 3. kolo Evropskog kupa. Borac će za sedam dana dočekati ekipu Zrinjskog, a u posljednjem kolu gostovaće ekipi Dervente.

Rezultati 24. kola:

Goražde – Borac 29:31

Sloboda – Leotar 29:26

Sloga – Krivaja 31:31

Derventa – Maglaj 31:28

Zrinjski – Vogošća 36:38

Konjuh – Bosna 28:28

Gračanica – Izviđač odgođeno