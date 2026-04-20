Gostovanja "davljenicima" i derbi u Boriku: Kakav je raspored rukometaša Borca m:tel do kraja sezone?

Do kraja rukometne Premijer lige BiH ostala su još tri kola.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel odigraće do kraja takmičenja u Premijer ligi BiH još samo tri meča. Crveno-plavi su na dobrom putu da na kraju sezone zauzmu drugo mjesto, koje bi trebalo da im omogući preskakanje prva dva kola u Evropskom kupu i automatsko učešće u posljednjoj rundi prije evro-proljeća. Iz kluba su ovog ponedjeljka saopštili tačne datume odigravanja preostale tri utakmice, a prva je zakazana već za petak, 24. april.

Tada će izabranici Mirka Mikića na gostujućem terenu odmjeriti snage sa Goraždem, ekipom koju "na strani" nisu porazili od novembra 2019. godine, kada je bilo 30:33. Odigrana su nakon toga još tri meča u Goraždu, od čega su dva završena trijumfima domaće ekipe (26:19 u martu 2023. i 32:25 u februaru 2025. godine), dok je jedno odmjeravanje snaga završeno remijem (27:27 u martu 2024. godine).

Posljednja domaća prepreka biće Zrinjski, 2. maja u dvorani Borik sa početkom u 19.00 časova, dok će sezona biti zaključena gostovanjem u Derventi sedam dana kasnije.

Goražde i Derventa su, inače, timovi koji još uvijek nisu obezbijedili opstanak. Ekipa Goražda se pred posljednja tri kola nalazi na 8. mjestu sa 20 bodova, četiri više od visočke Bosne, prvog tima u zoni ispadanja. Derventa je u još težoj poziciji, pošto je tek bod iznad Visočaka.

Zrinjski, sa druge strane, pretenduje na plasman na evropsku scenu. U ovom trenutku je šesti sa 25 bodova, jednim manje od petoplasirane Vogošće.







Sofascore

