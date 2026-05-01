Čitaoci reporteri

Janik Siner ispisao istoriju - uradio što nije ni Novak Đoković!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Janik Siner postao je najmlađi teniser koji je ušao u finale svih devet aktuelnih mastersa, nadmašivši velike legende poput Đokovića i Nadala.

Janik Siner ispisao istoriju tenisa Izvor: Alter Photos / Sipa USA / Profimedia

Janik Siner i Aleksander Zverev boriće se za trofej mastersa u Madridu, odlučeno je danas. Obojica su bez većih problema dobila polufinalne duele, tako da je Siner bio bolji od Artura Fisa (6:2, 6:4), a Zverev je istim rezultatom savladao Aleksandera Bloksa (6:2, 7:5).

S obzirom na to da u Madridu ne igraju Đoković i Alkaraz, ne može da se kaže da je iznenađenje što su Siner i Zverev stigli do finala gdje zaista nisu imali dostojnu konkurenciju. Tako je Siner izgubio jedan, a Zverev dva seta za cijeli turnir.

Vidjećemo da li će Zverev u nedjelju uspjeti da dođe do titule koja će ga "podići" pred Rolan Garos i možda ga uvrstiti u najuži krug tenisera koji mogu da dođu do pehara - ili će Siner nastaviti svoju fantastičnu formu pošto je dobio 22 prethodna meča i osvojio Indijan Vels, Majami i Monako u tom periodu.

Na sve to, Siner je postao i najmlađi u istoriji tenisa koji je uspio da uđe u finale svih devet aktuelnih mastersa, čime je nadmašio Nadala, Đokovića i Federera.

Naravno, Đoković je do dana današnjeg i jedini koji je osvojio sve masterse, što Siner još nije uradio. Ima pobjede na Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Montrealu, Sinsinatiju, Šangaju i Parizu, dok mu nedostaju još Madrid i Rim. 

