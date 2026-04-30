Janik Siner ima šansu za najbolju sezonu u istoriji: Niko nije ovoliko prišao uspjehu Novaka Đokovića

Sezona Janika Sinera, zbog povrede Karlosa Alkaraza, mogla bi da bude bolja od bilo koje u karijeri Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafaela Nadala...

Italijanski teniser Janik Siner ima veoma dobru sezonu na najvećim svjetskim turnirima, a kako stvari stoje - ove godine bi mogao i da ispiše tenisku istoriju. Nakon nešto slabijeg početka koji su obilježili porazi od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena i Jakuba Menšika u četvrtfinalu Dohe, Italijan je osvojio tri Mastersa u nizu. to je prije njega uspio samo Đoković.

U međuvremenu se povrijedio Karlos Alkaraz, najveći protivnik italijanskog tenisera, pa je sada Janiku Sineru olakšan posao na putu do trofeja. Pošto je ove sezone impresivan (28-2), a u prošlosti mu je najčešće Alkaraz uzimao trofeje, mnogi teniski stručnjaci smatraju da bi Janik Siner mogao da odigra najbolju tenisku sezonu u istoriji.

Za to je ključno da bude na vrhuncu forme tokom mečeva koji se igraju na šljaci, jer mu to nije omiljena podloga. Zpravo, Italijan najmanje uspjeha ima na zemljanoj podlozi, pa će narednih nekoliko nedjelja biti ključne. Ukoliko bi, primjera radi, osvojio titule u Madridu, Rimu i Parizu - već bi bilo dovoljno prostora da se priča o istorijskom uspjehu, uz rušenje teniskih rekorda.

Šta čeka Janika Sinera?

Italijanski teniser će naredni meč igrati u petak protiv Artura Fisa, a ukoliko pobijedi i na tom meču boriće se za trofej u Madridu. Siner ranije nije osvajao trofej na ovom turniru, a prošle sezone nije ni učestvovao jer je u tom periodu bio suspendovan zbog pozitivnog doping testa. Najbolji rezultat u uglavnom gradu Španije mu je četvrtfinale iz 2024. godine.

Kada se završi turnir u Madridu, najbolji teniseri na planeti preseliće se u Rim, gdje se između 6. i 17. maja igra još jedan prestižni turnir. Treći Masters na šljaci u ovoj sezoni biće prilika da se italijanski teniser pripremi za Rolan Garos, ali i da popravi rezultat iz prošle sezone, kada je poražen u finalu od Karlosa Alkaraza.

Samo nekoliko dana nakon tog turnira počinje drugi grend slem sezone, na kojem Janik Siner takođe nema osvojenu titulu. Prošle godine ga je u finalu porazio Karlos Alkaraz, koji je od njega bio uspješniji i u polufinalu 2024. godine. Rezultati koje Siner bilježi ove sezone, ali i rezultati koje su Alkaraz i Siner bilježili prethodnih godina govore nam da je samo španski teniser bio prepreka Italijanu na putu do trofeja.

Ukoliko je povreda Karlosa Alkaraza ozbiljnija nego što se u prvi mah pomislilo, Janik Siner bi mogao da ima otvoren put do trofeja i nakon sezone na šljaci. Trava daleko više odgovara njegovom stilu igre, a bliži se Vimbldon na kojem će braniti titulu i imati priliku da se domogne još jednog trofeja na najprestižnijem turniru.

Šta bi sve mogao da osvoji Siner?

Trenutno najbolji igrač na planeti osvojio je u karijeri dvije titule na Australijan openu, jednu na Vimbldonu i jednu na US openu, a samo mu Rolan Garos fali kako bi kompletirao kolekciju sa četiri najveća turnira. Čini se da će ove sezone imati veoma dobru priliku da to uradi, jer na terenu neće biti njegovog najvećeg rivala Karlosa Alkaraza.

Prije nego što počne turnir u Parizu, Janik Siner bi mogao da uradi nešto što Rodžer Federer i Rafael Nadal nikada u karijeri nisu. Novak Đoković je jedini teniser koji ima trofeje na svim Mastersima, a Janik Siner je samo nekoliko mečeva udaljen od takvog dostignuća. Iako djeluje nevjerovatno jer još nije proslavio 25. rođendan, italijanski teniser bi mogao da "kompletira" tenis.

Siner ima dvije titule u Majamiju, a po jednu u Torontu, Sinsinatiju, Šangaju, Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu. Nedostaju mu samo trofeji iz Madrida u kojem ga čeka polufinale i Rima u kojem će biti apsolutni favorit pred svojom publikom. Treba napomenuti i da je Janik Siner osvojio sva tri Masters turnira ove sezone - Indijan Vels, Majami i Monte Karlo.

Ukoliko bi u bliskoj budućnosti osvojio tri turnira koji mu nedostaju, Janik Siner bi mogao da se fokusira na Olimpijske igre. On je u dosadašnjoj karijeri dva puta osvajao Dejvis kup sa reprezentacijom Italije i dva puta Završni masters sezone, pa bi mu samo zlatna medalja falila da uradi ono što je u teniskoj istoriji pošlo za rukom samo Novaku Đokoviću. Naravno, srpski teniser ima daleko veću kolekciju trofeja jer je mnoge od njih osvajao i više od dva puta, ali bi Siner vrlo lako mogao da dođe do pehara sa svih najvažnijih takmičenja.

