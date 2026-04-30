"Džaba mijenjaš papire, ne rukujem se": Ukrajinka neće pružiti ruku ni onoj koja se odrekla Rusije

Marta Kostjuk nastavlja praksu da se ne rukuje sa ruskim teniserkama, čak i sa onima koje su se odrekle Rusije, kao što je Anastasija Potapova.

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk već godinama se ne rukuje sa kolegama iz Rusije i Bjelorusije zbog dobro poznate situacije, tako da je najavila da će to nastaviti da radi i na mastersu u Madridu. Bez obzira na što danas igra protiv Anastasije Potapove koja se odrekla Rusije i sada predstavlja Austriju - Marta Kostjuk ne mijenja mišljenje.

"Jedina osoba sa kojom se rukujem je Darija Kasatkina, jer nije samo promijenila pasoš, već je i otvoreno rekla da ne podržava rat i sve to", rekla je Marta Kostjuk na konferenciji za medije.

Dakle, da bi se rukovala sa Potapovom, neophodno je da od nje čujemo da se distancira od sukoba u Ukrajini: "Zbog toga sam ja, zajedno sa nekim drugim djevojkama, odlučila da se rukujem s njom, isključivo iz poštovanja. U ovom slučaju bilo je i drugih igračica koje su promijenile državljanstvo, ali nijedna od njih se nije javno izjasnila protiv rata, niti je rekla bilo šta u znak podrške ukrajinskom narodu. Tako da za mene to ništa ne mijenja."

U pitanju je inače polufinale Madrida i znamo da je "novopečena" Austrijanka Potapova kao "laki luzer" ušla u žrijeb i zatim pobijedila Džang, Ostapenko, Ribakinu i Pliškovu (dakle imala je vrlo težak žrijeb), dok je pak Kostjukova bez izgubljenog seta srušila Putincevu, Pegulu, Meknejli i Noskovu. Vidjećemo da li može da veže dvije titule, pošto je nedavno osvojila i Ruen.

U drugom polufinalu sastaju se Andrejeva i Baptist, koja je napravila ogromno iznenađenje izbacivši Sabalenku.

Ko je Potapova?

Teniserka iz Saratova je rođena 2001. godine i sve do ove sezone predstavljale je Rusiju, kada je promijenila pasoš. Osvojila je tri titule u karijeri i najbolji plasman joj je 21. mjesto na WTA listi. Potapovu su nedavno na Australijan openu novinari pitali baš u vezi sa promenom državljanstva i prelaska da igra za Austriju umjesto za Rusiju.

"Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", objasnila je Potapova koja je takođe priznala i da je u vezi sa kolegom Talonom Griksporom iz Holandije.